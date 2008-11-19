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Spor

River Plate taraftarı otobüs kaçırdı

19 Kasım 2008 02:00

Avellaneda kentinde oynayacağı maça yetişmek isteyen 60 taraftar geç kaldıklarını anlayınca bir halk otobüsünü gasp etti.


Arjantin'in köklü takımlarından River Plate'in geçtiğimiz pazar günü Independiente'yle, Avellaneda kentinde oynayacağı maça yetişmek isteyen 60 taraftar geç kaldıklarını anlayınca bir halk otobüsünü gasp etti.

Gaspçı taraftarlar ayrıca Bounes Aires'teki iki dükkânı da yağmaladı. Ancak taraftarların bu çabası da maça yetişmelerini sağlayamadı. Arjantin polisi ise olayla ilgili 25'i küçük yaşta toplam 60 taraftarı gözaltına aldı.

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