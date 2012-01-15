Rivaldo’dan futbola devam

T24 - Brezilyalı 39 yaşındaki futbolcu Rivaldo, Angola'nın Kabuscorp takımıyla bir yıllık anlaşma imzaladı.





Brezilya’nın efsanevi yıldızı Rivaldo'nın emekli olmaya hiç mi hiç niyeti yok. 40’ına merdiven dayayan Rivaldo, Angola'nın Kabuscorp takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Brezilyalı futbolcu, kendisinden beklentileri yerine getirmeye çalışacağını söyledi.



Rivaldo, ''Bu benim için yeni bir tecrübe olacak. Burada olmaktan memnunum ve daha önce oynadığım takımlarda olduğu gibi burada da formamın hakkını vermeye çalışacağım'' diye konuştu.



Brezilyalı futbolcu, 1999'da Avrupa'da yılın futbolcusu seçilmiş ve 2002'de milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.





