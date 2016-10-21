Riva ve Florya'nın kaderi yarın belli olacak

Galatasaray'da Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi projelerinin geleceği, 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda karara bağlanacak

Galatasaray yönetimi, Riva ile Florya'da bulunan araziler için hazırlanan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraklerinden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ön protokolü yapılan projelerin hayata geçirilebilmesi için genel kurul üyelerinden onay isteyecek.

Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de gerçekleştirilecek kongrenin gündeminde konu, "Taşınmazların değerlendirilmesi amacıyla ve bundan elde edilecek gelirin büyük kısmının Galatasaray Kulübü ile bağlı kuruluşlarının borçlarını ödemek, finansal yapılarını güçlendirip, mali bağımsızlığını sağlamak üzere kullanmak şartıyla, 29 Haziran 2016 tarihinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile imzalanan ön protokole uygun olarak nihai sözleşme imzalamak üzere yönetim kurulunun tam olarak yetkilendirilmesinin görüşülüp karara bağlanması." şeklinde yer alıyor.