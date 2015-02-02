Riva Deresi'ndeki ölü balıkların nedeni beyaz köpükler mi?

Beykoz'a bağlı Bozhane, Öğümce, Göllü, Paşamandıra ve Çayağızı köyleri ortak bir kaderi yaşıyor. Köylerden geçen Riva Deresi ölü sazan balıklarıyla doldu.

DHA'nın haberine göre, dere kıyılarında yüzlerce ölü balık var. Riva Deresi'ne kıyısı olan köylerde yaşayan vatandaşlar yaşanan manzaraya isyan etti. Bölgedeki fabrikaların kimyasal atıklarının gizlice Riva Deresine boşaltıldığını öne süren köylüler, balık ölümlerinin nedeninin buna bağlı olduğunu düşünüyor.

'Tankerler kimyasallarını gizlice dereye boşaltıyor'

Bölgede 60 yıldır balıkçılık yapan Şeref Cesur, "Küçük yaştan beri bu derede, hem balık tutarız, hem yüzeriz. Susuz kaldığımız zaman suyunu içerdik" şeklinde konuştu. Cesur, Ömerli bölgesine fabrikalar kurulduğundan bu yana, havuzlarda biriktirilen kimyasalların tankerlerle gizlice dereye boşaltıldığını iddia etti.



Bölgedeki balık ölümlerinin bir haftadır devam ettiğini söyleyen Öğümce Köyü muhtarı Sıtkı İlter de, "Tahminimiz fabrikaların atıkları, zehirli maddeler balıkları öldürüyor " dedi. İlter konu hakkında bütün mercilere başvurduklarını da sözlerine ekledi.

Şüpheli köpükler

Yağmurun etkisiyle debisi yükselen ve bulanık akan Riva Deresi'nde suların aşırı köpüklü aktığı görülüyor. Atık suların dereye boşaldığı yerlerde oluşan köpüklerin balık ölümleriyle bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor.

Ölümlerin nedeni bilinmiyor

Bilinen tek şey Riva Deresi'nin günlerdir su yüzüne vuran ölü balıklarla birlikte aktığı. Buna karşılık ölümlere neyin yol açtığı bilinmiyor. Bölgede yaşayanlar ölümlere hangi faktörün yol açtığı belirlenmesine yönelik bir çalışmanın yapılmadığını söylüyor.

Öte yandan derenin çevresinde yaşayanların anlattıklarına göre benzer balık ölümleri önceki yıllarda da gözlendi. Ancak bu boyuttaki ölümlere ilk kez tanık olunuyor.

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