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Politika

Riva deresi ve havzası için araştırma istemi TBMM (A.A)

26 Eylül 2011 13:59

-Riva deresi ve havzası için araştırma istemi TBMM (A.A) - 26.09.2011 - CHP, Riva Deresi ve havzasındaki kirliliğin nedenlerinin belirlenerek, sorunların çözümü için Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, diğer adı Çayağzı Deresi olan Riva Deresi'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Tepecik Köyü yakınlarında doğduğu, İstanbul'da Pendik ve Çekmeköy ilçelerinden geçerek Beykoz'da Karadeniz'e döküldüğü anımsatıldı.  Gerekçede, Riva Deresi'nin 2005'den bu yana hızla kirlendiği belirterek, bu durumun Türkiye'de nadir görülen bitki, balık ve endemik türlerin azalmasına, göçmen kuşların doğal ortamlarının bozulmasına, av ve yabani hayatın tehlikeye girmesine, mesire alanları ile buradaki tesislerin eski cazibesini yitirmesine neden olduğu vurgulandı. Riva Deresi ve havzasındaki bu olumsuzlukların, mikro düzeyde İstanbullular, yerli ve yabancı turistler; makro düzeyde Türkiye ve dünya için önemli bir kayıp olduğu ifade edildi. Riva havzasında yaşanan kirlenme ve bu kirliliğin önlenmesine ilişkin olarak yetkili merciler tarafından ciddi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı konusunda yöre halkının endişe taşıdığı belirtilen gerekçede, ''Çevreye duyarlı bir grup insanımızın çabaları, Riva Deresi ve havzasında yaşanan tahribatı engellemeye yetmemektedir. Riva Deresi ve havzasındaki kirliliğin nedenlerinin, bu kirliliğin doğaya verdiği zararların tespiti ve bu sorunların çözümü ile bölgenin korunması için gerekli önlenmelerin araştırılarak, belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz'' denildi.

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