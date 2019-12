Ritmin ustaları İstanbul'da buluşuyor

Okay Temiz’in 70. yaş günü dünyaca tanınan büyük ritim ustalarını, 11 Şubat Çarşamba, saat 20:00’de, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, İstanbullu müzikseverlerle buluşturuyor.



2002 yılından itibaren her yıl usta müzisyen Okay Temiz’in doğum gününde, gerçekleşen “Ritmin Günü” konseri, bu yıl yedinci yılını dünyaca tanınmış önde gelen ritim ustalarıyla kutluyor.



Her yıl geleneksel olarak yapılan “Ritmin Günü” konseri, dünyanın usta ritimcilerini ve farklı müzik çevrelerini bir araya getirerek dünya ritimlerinin buluştuğu coşkulu bir müzik şöleni ve ritim festivaline dönüşmekte.



Yurtdışında uzun yıllar yaşayarak sayısız konser ve albüme imza atan ve ardından 1998’de Türkiye’ye dönen Uluslararası müzik yıldızlarımızın başında gelen vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz; Hindistan’dan Burkina Faso’ya, Bulgaristan’dan Senegal’e, Guinea’den Fransa’ya, İtalya’dan, Küba’ya ve de Türkiye’ye dünyaca ünlü virtüöz sanatçıların katılımıyla dünya ritimlerini İstanbul’da buluşturmaya devam ediyor.



Bugüne kadar dünyaca ünlü birçok değerli müzisyen ve grubu, ritme meraklı müzikseverleri buluşturan etkinlik, dünyada ritmin babaları olarak nitelendirilen çok değerli usta müzisyenleri İstanbullu müzikseverler ile buluşturdu.



Konserde Okay Temiz'e eşlik edecek olan 80 kişilik Ritim Atölyesi öğrencileri Afrika kökenli tek tel ve su kabağından yapılan Beribou aletini Temiz'in 70'li yıllarda elektronik anlamda geliştirip zenginleştirdiği şekliyle ve yine Afrika kökenli aslan ve kaplan avlamak için kullanılan Quicca aletiyle yapılacak özel bir gösteriyi de beraber sunacaklar.



Temiz, yine kendisinin icat ettiği ve geliştirdiği elektronik özellikli ''Magic Pyramid'' adlı müzik aletiyle, sahnede dinleyicileriyle buluşacak.