Ritmik cimnastikte altın Kanaeva'nın



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ritmik cimnastikte bireysel yarışmada, Rusya'dan Yevgeniya Kanaeva zafere ulaştı. Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oyunların ritmik cimnastik müsabakalarının 3. gününde, 10 sporcunun katılımıyla bireysel finaller gerçekleştirildi.



İp, çember, labut ve kurdele aletlerinde alınan puanların toplamına göre yapılan sıralamada, 18 yaşındaki geçen yılın Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rus Yevgeniye Kanaeva, 75.500 puanla altın madalya elde etti.







Kanaeva, ip, çember ve kurdelede 18.850, labutta da 18.950 puan aldı ve bu 4 alette de en yüksek puanlara ulaşan sporcu oldu.







Bu dalda ikinciliği, 71.925 puanla, Belarus'dan dünya ikincisi Inna Zhukova, üçüncülüğü de 71.875 puanla, kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Atina-2004'ün bronz madalyalı ismi Ukraynalı Anna Bessonova aldı.







Kariyerinde 9 dünya şampiyonluğu madalyası bulunan Rus Olga Kapranova ise 71.700 puanla 4. sırada kalarak, madalya elde edemedi.

