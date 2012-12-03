Rita Ora bu kez Rihanna'yı sinirlendirdi

Rihanna, ilk albümünü 5 ay önce çıkaran Rita Ora`nın, The Fast And Furious 6 filminde kendisinin yerine oynayacağının açıklanmasının ardından sanatçıya savaş açtı.

Kendisine şiddet göstediği için ayrıldığı eski sevgilisi Chris Brown'la yeniden sık sık bir araya gelmeye başlayan ve bu sayede mazagin gündeminin zirvesine oturan Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile anlaşan film yapımcıları, Barbadoslu şarkıcının sıkışık bir ajandası olmasından sıkıldı ve Rita Ora ile anlaşmaya karar verdi.



Ora'nın giyim kuşamından sahne şovlarına kadar her şeyiyle kendisini kopyalamasından çok sıkıldığını belirten Rihanna, "Başlangıçta onun bana özenmesi hoşuma gidiyordu. Bunu masum bir öykünme zannediyordum. Ama artık işin suyunu çıkardı. Resmen benim kopyam gibi. Bana özenip sahnede şemsiyeyle şov bile yaptı. Bu durum beni çok sinirlendiriyor" şeklinde konuştu.

Rita Ora geçtiğimiz aylarda Rihanna`yı örnek aldığını açıklamıştı. Ayrıca Rita, yabancı basında sık sık Rihanna`yı taklit ettiğini yönünde eleştiriler alıyor.

Rihanna`nın Battleship filmindeki performansından çok etkilenen film yapımcıları, Rita Ora`dan da aynı performansı bekliyor.