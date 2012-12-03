T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rita Ora bu kez Rihanna'yı sinirlendirdi

Rihanna’yı taklit ettiği için devamlı göz önünde olan Rita Ora, bu kez de Barbados’lu şarkıcının rolünü çaldı

03 Aralık 2012 11:55

Rihanna, ilk albümünü 5 ay önce çıkaran Rita Ora`nın, The Fast And Furious 6 filminde kendisinin yerine oynayacağının açıklanmasının ardından sanatçıya savaş açtı.

Kendisine şiddet göstediği için ayrıldığı eski sevgilisi Chris Brown'la yeniden sık sık bir araya gelmeye başlayan ve bu sayede mazagin gündeminin zirvesine oturan Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile anlaşan film yapımcıları, Barbadoslu şarkıcının sıkışık bir ajandası olmasından sıkıldı ve Rita Ora ile anlaşmaya karar verdi.

Ora'nın giyim kuşamından sahne şovlarına kadar her şeyiyle kendisini kopyalamasından çok sıkıldığını belirten Rihanna, "Başlangıçta onun bana özenmesi hoşuma gidiyordu. Bunu masum bir öykünme zannediyordum. Ama artık işin suyunu çıkardı. Resmen benim kopyam gibi. Bana özenip sahnede şemsiyeyle şov bile yaptı. Bu durum beni çok sinirlendiriyor" şeklinde konuştu.

Rita Ora geçtiğimiz aylarda Rihanna`yı örnek aldığını açıklamıştı. Ayrıca Rita, yabancı basında sık sık Rihanna`yı taklit ettiğini yönünde eleştiriler alıyor.

Rihanna`nın Battleship filmindeki performansından çok etkilenen film yapımcıları, Rita Ora`dan da aynı performansı bekliyor.

ETİKETLER

rihannarita orataklitfilmrolçalma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24