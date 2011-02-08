-RİSKLİ ÜRETİM ŞEHİRDEN UZAKLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, patlayıcı ve yanıcı madde üretimi yapan tesislerin en geç 6 ay içinde şehir merkezi dışında belirlenen bir alana çıkarılması kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde verilen önergede, patlayıcı ve yanıcı madde üreten ve depolayan tesislerin şehir dışındaki bir alana çıkarılması, bu konuda Ankara Sanayi Odası (ASO) ile işbirliği yapılması, yeni kurulacak tesislerin teknik özelliklerinin ASO ile birlikte tespit edilmesi ve yer tespitinin yapılmasıyla bu tesislerin en geç 6 ay içerisinde belirlenen alana taşınmaları teklifi yapıldı. Bunun üzerine söz alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, teklife destek verdiğini belirterek, konuya bir ekleme yapmak istediğini bildirdi. OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) kooperatif şeklinde kurulduğunu ve sonradan OSB haline getirildiğini anımsatan Yaşar, ''Buralarda asıl sorun denetimsizliktir. Buraların denetimi konusunun da çözüm üretilmesini talep ediyorum'' dedi. Melih Gökçek de Yaşar'ın fikirlerine katıldığını belirterek, esnafın esnafı denetlemesinin mümkün olmadığını öne sürdü. OSTİM ve İvedik OSB'de 2005 yılına kadar Yenimahalle ve Büyükşehir belediyelerinden alınmış ruhsatlar olduğunu, ancak bu ruhsatların verildiği iş yerlerinin daha sonradan değiştirildiğini aktaran Gökçek, şunları kaydetti: ''OSB'lerde denetimin sağlanması, yetkinin yeniden belediyelere verilmesiyle olur. Buralarda 'Boya üretimi yapacağız' diyerek ruhsat alıyorlar ama sonra solvent de alarak kaçak mazot üretiyorlar. Buralarda çok sayıda kaçak mazot üretenler var ve bunlar patlamaya hazır bir bomba gibi bekliyor. Bunu kesinlikle engellememiz gerekiyor. Bu önerge için ASO Başkanıyla da konuştum, uygun bir yönetmelik çıkarabilmek için... Kazan Belediye Başkanıyla da konuştum. Diğer belediye başkanı arkadaşlarımız da burada. Hazine'ye ait olan bir araziyi acilen planlayıp, yanıcı madde üretim ve depolama alanı olarak ilan edelim ve buralarda kurulacak olan bir kooperatif vasıtasıyla en geç 6 ay içinde bu tesislerin taşınmasını sağlayalım.'' Konuşmaların ardından oylamaya sunulan önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Bu arada, meclis toplantısı sırasında bir ara cep telefonuyla konuşan Gökçek, ''OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın arıyor. Patlamalarda zarar gören esnafın zararının karşılanması için de yardım yapılmasını talep ediyor. Bu konuyu da bir düşünelim'' dedi. -EV YARDIMI KOMİSYONA SEVK EDİLDİ- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker de verdiği önergede, OSTİM'de iki ayrı iş yerinde meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden kişilerin ''ihtiyaç sahibi'' olan yasal mirasçılarına destek olabilmek adına konut tahsis edilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesini ve konut tahsis işlemlerini yapmak üzere Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın görevlendirilmesini talep etti. Konu hakkında söz alan Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Çatak, önergeye destek verdiklerini belirterek, konunun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşınmasını da takdirle karşıladığını ifade etti. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Hamit Yavuz da konuya ilişkin söz alarak, söz konusu önergeye OSTİM'de iki ayrı iş yerinde meydana gelen patlamalarda çalışamayacak hale gelerek, şu an hastanelerde yatan kişilere de maddi ve ayni yardım yapılmasının ilave edilmesini istedi. Bunun üzerine önerge, Yavuz'un da teklifi eklenerek Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na sevk edildi.