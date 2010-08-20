Riskli binada 3 yıl daha eğitim verilecek

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Milliyet gazetesinin haberine göre; Marmara Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Necla Pur döneminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Bahçelievler’deki kampüsünde bulunan iki binanın çökme riski taşıması nedeniyle bir plan yapıldı.Plan uyarınca İşletme Fakültesi’nin binası boşaltılarak Anadoluhisarı’ndaki kampüse taşındı. Yıkılan binanın yerine de yenisi yapıldı.Bu yıl da iktisat, ekonometri ve maliye bölümlerinin bulunduğu bina boşaltılacaktı. Sözkonusu binada eğitim gören öğrenciler, bir süreliğine bitişikteki yeni binaya geçecekti. Anadoluhisarı’na gönderilen bölümler ile tüm iktisat bölümleri iki yıl sonra Göztepe’ye kaydırılacaktı. Yeni binalar da yüksekokullar kampüsü olacaktı.



'Rapora gerek yok, bina riskli'



Binanın durumuyla ilgili olarak Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ile eski Rektör Prof. Dr. Necla Pur, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Arat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Oktar'ın yaklaşık 6 ay önce bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Toplantıda Belediye Başkanı Develioğlu, üniversite yönetimini uyardı. Edinilen bilgiye göre, Develioğlu kendilerinden rapor isteyen rektöre, “Rapora gerek yok, bina riskli” diye yanıt verdi.



Yeni rektör gelince...



10 Haziran’da yapılan rektörlük seçimleri sonucu en yüksek oyu olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necla Pur’un yerine Prof. Dr. Zafer Gül’ü atadı.

Yeni Rektör Gül, eski binanın yıkılmayıp iktisat bölümlerinin yerinde kalmasına karar verdi.

Ayrıca Anadoluhisarı’na gönderilen İşletme Fakültesi’nin de yeni binaya geri dönmesi kararlaştırıldı.



Karara tepki



Bazı öğretim üyeleri bu karara tepki gösterdi. Kararla öğrenci ve öğretim üyelerinin hayatlarının tehlikeye atıldığı savunuldu.



Arat: Eski rektörün tasarrufu



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Arat, tahliye ve yıkım kararının hatırlatılması üzerine, “Bunlar eski rektörün tasarrufu. Yoksa böyle bir taahhüt yok. Binamız, İstanbul’daki binaların yüzde 80’i kadar dayanıklı durumda” dedi.



Halkalı'ya taşınacak



Prof. Arat, şöyle konuştu: “Marmara ve İstanbul üniversitelerinin yüzde 70’i böyle. Nihai hedefimiz Halkalı’da yaptırdığımız kampüse taşınmak. Herhalde 3 yıl sonra tüm fakülteleri Halkalı’ya taşıyacağız. Nereden baksanız 5-6 milyon liralık bir yatırım sözkonusu olduğu için, biz bu yatırımı Halkalı için kullanmayı planlıyoruz.”



Oktar: Beni germeyin



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Oktar ise konuyla ilgili sorulara kızdı. Oktar, kendisiyle konuşmak isteyen muhabire “Beni sorularınızla germeyin” dedi.



Üç bin kişinin hayatı tehlikede



Bahçelievler kampüsünde yapılan 4 katlı yeni bina depreme dayanıklı olarak yapıldı.





Maliye, iktisat, ekonometri ve dekanlığın bulunduğu 4 katlı bina ise eski. Okula her gün yaklaşık 2700 öğrenci, öğretim üyesi ve personel girip çıkıyor.