Risk alacağız

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Avusturya ile yapacakları hazırlık maçında eksikleri görmek için risk alarak oynayacaklarını söyledi.





Dünya Kupası elemeleri öncesi hazırlık programı çerçevesinde Avusturya Milli Takımı ile Viyana'da karşılaşacak olan (A) Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda bir çalışma yaparken, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim antrenman öncesi bir basın toplantısı düzenledi.



Türk ve Avusturyalı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Terim, bir soru üzerine, ''Günümüz futbolunda kolay rakip yoktur. Hiçbir maç, oynamadan, koşmadan ve emek vermeden kazanılamaz'' dedi.



Avusturya'yı ''saygı duydukları bir rakip'' olarak niteleyen Terim, Avusturya karşısında, eksikleri görmek için risk alarak oynayacaklarını belirtti.



Viyana'da havanın Türkiye'de bugüne kadar alışık olmadıkları kadar soğuk olduğunu ifade eden Terim, soğuk havanın futbolcular üzerinde mutlaka olumsuz bir tesiri olacağını, ancak futbolcunun her türlü hava koşulunda oynayabileceğini düşündüğünü söyledi.



Sakatlıklardan çok sıkıntı çektiği için aynı bölgede birkaç oyuncunun olmasını çok istediğini vurgulayan Terim, ''Ama bu her zaman olmuyor. Türk Milli Takımı, tüm oyuncularının iyi olduğu bir ortamda herhangi bir oyuncunun forma giymediği zaman olumsuz bir tepki göstermeyeceği ender takımlardan biri'' diye konuştu.





''FATİH TEKKE OLAYINA GÜLÜP GEÇİYORUM''



Fatih Tekke'nin milli takımda oynamak için pazarlık yaptığı yolundaki iddiaların hatırlatılması üzerine Terim, ''Ben bu tür iddialara gülüp geçiyorum. Sizin de aynısını yapıp ikinci soruya geçmenizi bekliyorum'' cevabını verdi.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu David de Souza'nın milli takımda onamak istediği yolundaki açıklaması anımsatılan Terim, ''David'in futboluna söyleyecek bir şey yok. Ama biz seçimimizi böyle yaptık. İleride ne olur bilemiyorum. David'in duyguları çok hoş, çok güzel. Elimizde her zaman iyi oyuncuların bulunması çok önemli'' dedi.



''MAÇIN, AVUSTURYALI MESLEKTAŞIMIN SON MAÇI OLMAMASINI DİLERİM''



Avusturyalı bir gazetecinin, karşılaşmayı Türkiye'nin kazanması halinde bu maçın Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Karl Bruckner'in son maçı olacağı yolundaki sorusuna ise Terim, ''Böyle bir karar, ancak Avusturya Futbol Federasyonu ve meslektaşı Karl Bruckner'in kendi tasarrufudur. Açıkçası ben sanmıyorum. Böyle bir hazırlık maçının bir meslektaşımın son maçı olmasını dilemiyorum'' yanıtını verdi.



A MİLLİLERE AYNI SOYUNMA ODASI, AYNI YEDEK KULÜBE



Bu arada Avusturya Futbol Federasyonu, (A) Milli Takıma bir jestte bulunarak, 2008 Avrupa Şampiyonası sırasında Türkiye'nin Hırvatistan'ı yendiği maçta kullandığı soyunma odasıyla yedek kulübesini tahsis etti.



Basın toplantısında Avusturyalı yetkililere gösterdikleri dostluk için teşekkür eden Terim, Ernst Happel Stadı'na tam 5 ay sonra tekrar adım attığında eski anıların canlandığını ve özellikle Hırvatistan maçını tekrar anımsayarak duygulandığı söyledi.



Terim, bir soru üzerine Avusturya karşısında sahaya çıkacak ilk 11'i ise Volkan, Gökhan Gönül, Gökhan Zan, Eren, Hakan Balta, Aurelio, Kazım, Sabri, Ayhan, Tuncay ve Mehmet Yıldız olarak açıkladı.



AVUSTURYA'NIN ANTRENMANI



Bu arada Avusturya Milli Takımı da bu akşam (A) Milli Takım'dan 1 saat önce Ernst Happel Stadı'nda bir antrenman gerçekleştirdi.



Avusturya Devlet Televizyonu, teknik direktör Karl Bruckner'e dayanarak verdiği haberde, Avusturya Milli Takımı'nın Türkiye karşısında sahaya çıkacak ilk 11'ini şu şekilde duyurdu:



Gspurning, Garics, Scharner, Ibertsberger, Stranzl, Hölzl, Leitgeb, Saumel, Stankovic, Ivanschitz, Okotie.