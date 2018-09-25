“Ripple'ın fiyatı yıl sonuna kadar 1 doların üzerine çıkacak”

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Eylül (DHA) – Dünyanın önde gelen bağımsız finansal danışmanlık organizasyonu deVere Group CEO’su Nigel Green, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli üçüncü birimi Ripple fiyatının yıl sonuna kadar 1 doların üzerine çıkacağını öngörüyor.

Green ilerleyen dönemde Ripple kullanımının yaygınlaşmasıyla değer artışı görüleceğini belirtirken, şöyle konuştu:

“Son birkaç haftadır kripto para birimlerini saran pozitif bir hava var ve aralarında en çok Ripple göze çarpıyor. Kripto para birimleri paranın geleceğidir ve Ripple da iş yerleri, organizasyonlar ve bireyler için oldukça kullanışlı bir birim olduğunu kanıtladı.

“Ripple kullanımı yaygınlaşacak ve doğal olarak fiyatında da artış görülecek. Yıl sonuna kadar Ripple fiyatının 1 doların üzerine çıkacağını, hatta Ripple kullanımının artmasıyla bir yılda şu anki fiyatının iki katına ulaşacağını düşünüyorum.

“Ripple, küresel para akışı konusunda uluslararası olarak üst düzey bir konumda olmaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Kripto para birimleri piyasası, özellikle Latin Amerika, Asya ve Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerde giderek büyüyen bir pazar.”