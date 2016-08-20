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Spor

Rio'da Taha Akgül ve Selim Yaşar finalde!

Selim Yaşar'ın yarı finaldeki rakibi ABD'li J'den Cox, Taha Akgül'ün rakibi Ermeni güreşçi Levan Berianidze ile karşılaşacak

20 Ağustos 2016 21:19

Rio 2016'da Türkiye güreşte oldukça başarılı bir günü geride bırakıyor. Serbest güreşte Taha Akgül ve Selim Yaşar finale çıktı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 86 kilodaki sporcumuz Selim Yaşar, ABD'li Cox'u 2-1 yenerek finale yükseldi. Selim Yaşar'ın finaldeki rakibi Rus Abdulrashid Sadulaev oldu.

Selim'den sonra mindere çıkan Taha Akgül ise Ermeni rakibi Levan Berianidze'yi 8-1 yenerek final yükseldi. Taha Akgül'ün serbest güreş 125 kilo finalindaki rakibi İranlı Nemat Ghasemi oldu.

Milli güreşçilerin final müsabakaları TSİ 22:00'da başlayacak akşam seansında yapılacak.

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