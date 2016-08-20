Rio'da Taha Akgül ve Selim Yaşar finalde!

Rio 2016 – 13. günden unutulmaz kareler

Madalya ve skorlar olimpiyatların vazgeçilmezi. Ancak en inanılmaz, duygusal, heyecanlı ve ilginç anlar da genelde hiç beklenmedik biçimde ortaya çıkıveriyor. İşte Rio 2016'nın 13. gününde o anlardan bazıları...