"Rio'da soyulduk" diyen ABD'li yüzücüleri Brezilya polisi uçaktan indirdi

Brezilyalı yetkililer 'soyguna uğradıkları' şikâyetiyle ilgili sorgulanmalarını talep ettiği ABD'li yüzüler Gunnar Bentz ve Jack Conger'in, Rio havaalanında uçağa binmelerine engel oldu.

Haberi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin de doğruladı.

ABD'li yüzücüler Ryan Lochte, James Feigen, Bentz ve Conger, pazar günü bindikleri takside silahlı soyguna uğradıklarını söylemişlerdi.

Olayla ilgili polisin ifadelerini talep ettiği Bentz ve Conger, ABD'ye gitmek üzere olan uçaktan indirildi. Lechte ve Feigen'in de Brezilya'dan ayrılmalarına yasak getirilmişti ancak Lochte ülkeyi yasaktan önce terk etti.

Yüzücüler, kafalarına silah dayanarak soyulduklarını söylüyor ancak polis sporcuların Olimpiyat köyüne ulaştıkları sırada verdikleri ifadelerin kapalı devre kameralarındaki görüntülerle uyuşmadığını ifade ediyor.

BBC'ye konuşan avukatı Jeffrey Ostrow, Lochte'nin iki gün önce ABD'ye döndüğünü söyledi ve "Hâkimin talimatından önce varmıştı. Brezilyalı yetkililerle görüşüp ifade verdikten sonra soruşturmanın devamı için kalması istenmemişti" dedi.

Lochte'nin Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde de sporcunun Pazartesi günü ABD'ye ulaştığı görülüyor.

Tarihin en başarılı yüzücüleri arasında gösterilen Lochte'nin 12 Olimpiyat madalyası var.

Rio'da da iki defa yüzen Lochte, altın madalya kazandı.

Brezilya'nın San Antonio Express gazetesine konuşan altın madalyalı Fiegen de hala Brezilya'da olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre bir emniyet kaynağı Feigen'in uçağa binmeden polis tarafından durdurulduğunu kaydetti.

Yüzücülerin Pazar günkü olayla ilgili ifadeleri başından beri çelişkiliydi.

Lochte önce soyguna uğradıklarını NBC televizyon kanalına açıkladı. Fakat Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü Mark Adams soygun haberlerinin 'kesinlikle doğru olmadığını' söyledi.

ABD Olimpiyat Komitesi daha sonra yüzücülerin ifadelerini doğruladı.

Lochte de polise verdiği ifadesinde takım arkadaşları Feigen, Gunnar Bentz ve Jack Conger ile Cumartesi akşamı Fransız Olimpiyat takımının bir partisine gittiklerini söyledi.

Lochte, Olimpiyat köyüne dönüşleri sırasında taksilerinin polis üniforması giyen silahlı kişiler tarafından durdurulduğunu ve içlerinden birinin silahını kafasına dayayarak parasını ve kişisel eşyalarını çaldığını ifade etti.

Olayı soruşturan polis ise soyulduklarına dair bir kanıt bulamadıklarını söylüyor. Polis ayrıca yüzücülerin ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirtti.

Lochte ve Feigen polise diğer yüzücü arkadaşlarıyla beraber Olimpiyat köyüne yerel saatle 04.00'd vardıklarını söyledi.

Ama kapalı devre kamera sistemindeki görüntülerde, yüzücülerin Olimpiyat köyüne yerel saatle 07.00'da döndükleri görülüyor.

Polis, yüzücüleri Olimpiyat köyüne götüren şoförün izini bulamadıklarını kaydetti.

Polis ayrıca, kaç kişi tarafından soyulduklarına ilişkin Feigen ve Lochte'nin birbirlerinden farklı rakamlar verdiklerini belirtti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Feigen'in cep telefonunun incelenmesi amacıyla yüzücülerin kaldıkları odalarda da arama yapılması talimatı verdi.