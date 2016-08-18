Rio'da potanın yarı finalistleri belli oldu

Erkek basketbolda Rio'da Carioca Arena'da oynanan çeyrek final maçlarının ardından Avustralya, İspanya, ABD ve Sırbistan, adlarını yarı finale yazdırdı.

Avustralya Litvanya'yı 90-64, Sırbistan da Hırvatistan'ı 86-83 yenerek yarı finalde birbirleriyle eşleşti.

Diğer maçlarda İspanya Fransa'yı 92-67, ABD ise Arjantin'i 105-78 mağlup ederek yarı finalde rakip oldu.

Ginobili ve Nocioni milli takımı bıraktı

Arjantin'in tecrübeli basketbolcuları Manu Ginobili ve Andres Nocioni, ABD'ye kaybedilen çeyrek final maçının ardından milli takım kariyerlerini noktaladı.

NBA'de San Antonio Spurs forması giyen 39 yaşındaki Ginobili ve Real Madrid'de mücadele eden 36 yaşındaki Nocioni, milli takımla 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştı.