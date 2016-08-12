Rio'da çocuklar otomatik silahlarla soygun yaptı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Rusya Milli Takımı'na destek olmak için Brezilya'ya giden eski yüzücü Evgeny Korotyshkin, iki çocuk tarafından silahlı soyguna uğradı.



Brezilya’da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda, turnuva dışında yaşanan şiddet olayları devam ediyor. Basın mensuplarına yapılan silahlı saldırılardan sonra bu kez de Rus eski bir sporcu olan Evgeny Korotyshkin silahlı soyguna uğradı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rusya Milli Takımı’nı desteklemek için Brezilya’ya gelen Moskova Yüzme Federasyonu Başkanı Evgeny Korotyshkin, Ipanema Sahili’nde iki silahlı çocuk tarafından soyguna uğradı.



Otomatik silahlarla Rus yüzücünün önünü kesen çocuklar, Korotyshkin’den para istedi. Yüzleri maskeli ve en fazla 12-13 yaşlarında olan çocukların otomatik silahlarla fotoğrafını çeken Korotyshkin, daha sonra bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Soyulduktan sonra tüm parasını verip çocukların fotoğrafını çekti

Evgeny Korotyshkin, cebindeki tüm parayı vererek çocukları fotoğraf çekmeye ikna etti. Fotoğrafta, bir çocuğun elinde dürbünlü, uzun menzilli bir silah bulunurken, diğer çocuğun cebinde otomatik bir tabanca olduğu dikkat çekti.



