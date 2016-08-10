Rio'da basın mensuplarını taşıyan otobüse saldırı

2016 Rio Olimpiyatları'nda basın mensuplarını taşıyan otobüse ateş açıldı. Saldırıda Beyaz Rusya vatandaşı bir muhabir hafif yaralandı.

Olimpiyat merkezi Barra da Tijuca'dan, rugby maçlarının yapıldığı Deodoro Stadı'na gazeteci taşıyan otobüs, Rio'nun ünlü favelası Cidade de Deus'tan (Tanrıkent) geçerken saldırıya uğradı. Habere giderken haber olan gazeteciler, yaşadıkları şaşkınlık ve korkunun ardından mağdur oldukları olayın haberini yaptı. Arjantin La Nacion gazetesi muhabiri Gaston Saiz, "Cidade de Deus favelasından geçerken birden iki kuvvetli vuruşla sarsıldık. Otobüsün camları tamamen kırıldı. Sadece otobüste bulunan Beyaz Rusyalı muhabir hafif yaralandı. Kimseye önemli bir zarar gelmemesi büyük şans" açıklamasında bulundu.