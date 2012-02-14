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Dünya

Rio polisi, karnaval için greve ara verdi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde polis ve itfaiye görevlileri, birkaç gün sonra başlayacak Rio karnavalına zarar vermemek için grevlerine ara verdi.

14 Şubat 2012 13:19

 

T24 - Brezilyalı polis ve itfaiyeciler karnavala günler kala grevlerini durdurduğunu açıkladı. Sendika yetkilileri, ücret artışı konusunda anlaşamadıkları için başladıkları grevi durdurmayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Bir sendika yetkilisi Rio'ya, özellikle dünyaca ünlü karnaval döneminde zarar vermek istemediklerini, bu nedenle greve son verdiklerini, ancak karnavalın bitişinden sonra eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Brezilya'nın Bahia eyaletinde de polisler eyalet meclisini işgal etmiş, işgallerini geçen hafta sona erdirmişlerdi.

Rio de Janeiro 2016 Yaz Olimpiyatlarına ve 2012 Dünya Gençlik Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

 

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Rio karnavalı

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