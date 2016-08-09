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Spor

Rio Olimpiyatları'nda lezbiyen evlilik teklifi

Olimpiyatlar, spor müsabakasıyla değil, evlilik teklifiyle gündeme geldi

09 Ağustos 2016 19:02

Rio'da oyunların oynandığı stadyumun yöneticisi Marjorie Enya, ragbi sporcusu Brezilyalı sevgilisi Isabella Cerullo'ya evlilik teklif etti. Cerullo, evlilik teklifini kabul etti.

Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleşen Olimpiyatlar, bu kez spor müsabakası ile değil, bir eşcinsel evlilik teklifiyle gündeme geldi. Ragbi maçlarının gerçekleştiği Deodoro stadyumunun yöneticisi Marjorie Enya, ragbi sporcusu Brezilyalı sevgilisi Isabella Cerullo'ya evlilik teklifinde bulundu.

Sosyal medyadan oldukça ilgi gören olay tam da Brezilya Ragbi Takımı'nın Yeni Zelanda'yı yenerek altın madalyayı kapmasından saniyeler sonra gerçekleşti. Sporcope'un haberine göre, takımı kutlamak adına sahaya inen 28 yaşındaki stadyum yöneticisi, 25 yaşındaki kız arkadaşına seyircilerin önünde evlilik teklifinde bulundu.

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