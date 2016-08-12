Rio Olimpiyatlarında DHA muhabirine saldırı

Rio Olimpiyatları'nı yerinden takip eden Doğan Haber Ajansı muhabiri Canan Kaya, gündüz vakti 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlara direnen Kaya olay anını şu şekilde anlattı:

"Gündüz vakti birden bire üç kişi arkamdan saldırıp yere yatırdı. Bir yandan çantamı kolluyor, diğer taraftan olanca gücümle bağırıyordum. Boğuşma birkaç dakika sürdü. Çantamı alamayınca, vücudumun çeşitli yerleri darp etmeye başladılar. Ne yazık ki kimse yardım etmedi ve kendi imkanlarımla kurtuldum. Olayı IOC yetkililerine, organizasyon komitesine ve Dünya Spor Yazarları Birliği'ne (AIPS) ilettim. Emniyet de gerekli soruşturmanın yapılacağını söyledi"

Kaya, bu saldırının ilk kez olmadığını, turistlerin ve bazı sporcuların da bu vahim durumla karşı karşıya kaldığını, Rio'daki güvenlik güçlerinin yeterli önlem almadıklarını ve halkın korku içinde yaşadığını sözlerine ekledi.