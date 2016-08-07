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Spor

Rio Olimpiyatları’na katılan ABD'li atletin azim dolu hikâyesi: 5 yıl önce söylediği her şeyi yaptı

22 yaşındaki koşucu Morolake Akinosun hedefini 5 yıl önce belirlemişti

07 Ağustos 2016 19:58

ABD'li atlet Morolake Akinosun 2011 yılında, yani henüz 17 yaşındayken "2016'da henüz karar vermediğim bir okuldan mezun olacağım ve olimpiyatlara katılacağım' şeklinde bir tweet atmıştı. Akinosun hedefini gerçekleştirdi. Teksas Üniversitesi'nden mezun olan genç atlet Rio Olimpiyatları'na da katılma hakkı kazandı. Akinosun kadınlar 100 metre ve kadınlar 4 × 100 bayrak yarışında mücadele edecek.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD'yi temsil edecek olan 22 yaşındaki koşucu Morolake Akinosun hedefini bundan seneler önce belirlemişti.

Genç sporcu, 2011 yılında bir tweet atmıştı. Atılan tweet'te "2016'da henüz karar vermediğim bir okuldan mezun olacağım ve olimpiyatlara katılacağım' ifadeleri yer alıyordu. Akinosun 5 yıl önce kendine koyduğu hedefi gerçekleştirdi de...

Teksas Üniversitesi'nden mezun olan genç atlet ABD Olimpik Takımı’na girmeye hak kazandı ve hayalini gerçeğe çevirmiş oldu.

Konu hakkında konuşan Morolake Akinosun, "Asla kolay bir süreç olmadı. Çok çalıştım ve her gün hayalimin peşinden koştum. Eğer bir hayaliniz varsa onun peşinden gidin" dedi.

Akinosun, 30 Temmuz'da Twitter'dan daha önce yaptığı o paylaşımı alıntıladı ve "5 yıl önce böyle bir tweet atmıştım. Aralık ayında Texas Üniversitesi'nden mezun oldum. Haftaya olimpiyatlara gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Akinosun kadınlar 100 metre ve kadınlar 4 × 100 bayrak yarışında mücadele edecek.

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