Rio kotası alan sporcu sayısı 82'ye yükseldi

2016 Rio Olimpiyatları'na 18 branşta 82 kota almayı başarırken, paralimpik oyunlarına ise 66 sporcu katılmayı garantiledi.

Atıcılık, güreş, halter, binicilik, judo, tekvando, yelken, eskrim, kürek, kano, su topu, kadın voleybol, bisiklet, yüzme kule atlama, senkronize yüzme, badminton, kadınlar boks, cimnastik, modern pentatlon, yelken, masa tenisi, tenis ve triatlon branşlarında kota mücadeleleri tamamlandı.

Olimpiyatlara kota alan sporcuların branşlara göre dağılımı şöyle:

Atıcılık (4 sporcu): Erdinç Kebapçı ve Yavuz İlnam (Trap), İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç (10 ve 50 metre tabanca)

Atletizm (29 sporcu): Sultan Haydar (Maraton), Nilay Esen (Maraton), Bekir Karayel (Maraton), Ali Kaya (10 bin metre), Tarık Langat Akdağ (3 bin metre engelli), Ramil Guliyev (100 ve 200 metre), Emel Dereli (Gülle atma), İlham Tanui Özbilen (1500 metre), Jak Ali Harvey (100 ve 200 metre), Tuğba Güvenç (3 bin metre engelli), Özlem Kaya (3 bin metre engelli), Kıvılcım Kaya Salman (Çekiç atma), Halil Akkaş (3 bin metre engelli), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Serkan Kaya (Maraton), Ercan Muslu (Maraton), Meryem Erdoğan (Maraton), Karin Melis May (Uzun atlama), Yasemin Can (5 bin metre), Meryem Akdağ (5 bin metre), Mert Girmalegesse (Maraton), Mert Atlı (Yürüyüş), Emre Zafer Barnes (100 metre), Yavuz Ağralı (Maraton), Esma Aydemir (Maraton), Ersin Tacir (20 kilometre yürüyüş), Polat Kemboi Arıkan (10 bin metre), Tuğçe Şahutoğlu (Çekiç atma), Şeref Osmanoğlu (3 adım atlama)

Binicilik (1 sporcu): Ömer Karaevli (Engel atlama)

Bisiklet (2 sporcu): Ülke kotası

Boks (5 sporcu): Adem Kılıççı (75 kilo), Onur Şipal (69 kilo), Mehmet Nadir Ünal (81 kilo), Batuhan Gözgeç (64 kilo), Ali Eren Demirezen (+91 kilo)

Tekvando (2 sporcu): Servet Tazegül (68 kilo), Nur Tatar (67 kilo)

Güreş (14 sporcu): Rıza Kayaalp (Grekoromen stil 130 kilo), Selçuk Çebi (Grekoromen stil 74 kilo), Cenk İldem (Grekoromen stil 98 kilo), Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo), Selim Yaşar (Serbest stil 86 kilo), İbrahim Bölükbaşı (Serbest stil 97 kilo), Soner Demirtaş (Serbest stil 75 kilo), Yakup Gör (Serbest stil 65 kilo), Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo), Elif Jale Yeşilırmak (Kadınlar 58 kilo), Yasemin Adar (Kadınlar 75 kilo), Buse Tosun (Kadınlar 69 kilo), Hafize Şahin (Kadınlar 63 kilo), Bedia Gün (Kadınlar 53 kilo)

Halter (4 sporcu): Ülke kotası

Kano (1 sporcu): Lasma Liepa (Kadınlar K1 200 metre)

Yelken (4 sporcu): Nazlı Çağla Dönertaş (Kadınlar laser radial), Deniz Çınar-Ateş Çınar ikilisi (470 sınıfı), Alican Kaynar (Finn sınıfı)

Yüzme (2 sporcu): Viktoria Zeynep Güneş (100 ve 200 metre kurbağalama, 200 ve 400 metre karışık), Nezir Karap (400 metre serbest)

Cimnastik (2 sporcu): Ferhat Arıcan, Tutya Yılmaz

Eskrim (1 sporcu): İrem Karamete (Flöre)

Masa tenisi (2 sporcu): Ahmet Li, Melek Hu

Badminton (1 sporcu): Özge Bayrak

Judo (4 sporcu): Ülke kotası

Kürek (2 sporcu): Hüseyin Kandemir, Enes Kuşku (2 çifte hafif kilo)

Okçuluk (2 sporcu): Ecem Anagöz (Kadınlar olimpik yay), Mete Gazoz (Erkekler olimpik yay)