Rio de Janerio sular altında: 102 kişi öldü

T24 - İklimbilimcilerin öngörüsü çıktı. Amazon’un kalbi Brezilya görülmemiş yağışa teslim oldu. Afette 100’ü aşkın kişi öldü.



Yağmur Ormanları ve Amazon’un kalbi olan Brezilya’da önceki gün iklim felaketi yaşandı. Ülke topraklarının yarısını sulayan Amazon’un kolları hızla kururken, Rio eyaleti önce gün, görülmemiş yağışa teslim oldu. Otoyolları nehirlere çeviren yağışlar pek çok yerde sel baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açtı. Afette 102 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı, 10 bini aşkın kişi evsiz kaldı. Felaketin en büyük yıkımı Niteroi kentinde yaptığı, heyelanda 53 kişinin öldüğü kaydedildi. Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, halka ‘sokağa çıkmayın’ çağrısında bulunurken, Devlet Başkanı Luiz da Silva ise Brezilyalılar’dan yağışların durması için dua etmelerini istedi.







