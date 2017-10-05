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Spor

Rio 2016 Olimpiyat Komitesi Başkanı Carlos Nuzman ve yardımcısı tutuklandı

İkili, rüşvet vermekle suçlanmıştı

05 Ekim 2017 17:43

Daha önce rüşvet suçlamasıyla sorgulanan Rio 2016 Olimpiyat Komitesi Başkanı Carlos Nuzman ve sağ kolu Leonardo Gryner tutuklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Brezilya’da Federal Polisler, Brezilya Olimpiyat Komitesi ve Rio 2016 Komitesi Başkanı Carlos Arthur Nuzman ve Genel Direktör Leonardo Gryner’i dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla tutukladı.

Polis ekipleri yerel saate göre sabah 06.00 civarında, 5 günlük geçici tutuklama kararıyla Nuzman ve Gryner’in evine baskın yaptı.

Nuzman, 2016 Olimpiyat Oyunları’nın Rio de Janeiro’da düzenlenmesi için IOC üyesi iki kişiye rüşvet vermekle suçlanmıştı.

İddialara göre eski IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonu) Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'a, Virgin Adaları'nda kurulan ‘off-shore' bir şirket üzerinden 2 milyon ABD Doları ödendi.

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