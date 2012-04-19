Ring araçları ıskartaya çıkıyor, mahkûmlar uçakla nakledilecek



HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Mermerci, otobüs ve kamyondan bozma ring araçlarının ıskartaya çıkarıldığını söyledi. Mahkûmların insani koşullarda taşınması için uçak formülü üzerinde durduklarını ve son aşamaya geldiklerini anlatan Mermerci, “Uçağa silahla binilmiyor. Jandarma dış güvenliği sağladığı için silah konusu onlarla ilgili. Eğer, bu sorunlar çözülürse biz mahkûmları uçakla taşırız” dedi.

Adalet Bakanlığı, cezaevleri ve mahkumlar konusunda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na brifing verdi. Komisyon üyesi Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün, “İmralı Cezaevi kimin sorumluluğunda” sorusuna Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Mermerci, “İmralı beni aşar. Bu konuda konuşmak beni aşar. Özel bir durum. Yüksek güvenlikli cezaevi” yanıtı verdi. Yeniden söz alan Kürkçü, “Niye sizi aşıyor? Burasını siz yönetmiyor musunuz” sorması üzerine Mermerci, “Elbette ben yönetiyorum” yanıtı verdi.



Metiner: İmralı ve Silivri’yi inceleyebiliriz



AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, komisyonun İmralı ve Silivri cezaevlerinde de inceleme yapabileceğini söyledi. BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, cezaevlerinde 2 bin kişinin “Öcalan'a tecridin kaldırılması talebiyle'' açlık görevi yaptığını belirterek, ''İmralı cezaevini inceleyelim, şartları görelim. Kanaatlerimizi açıklayalım. Açlık grevi yapanlar ya bu taleplerinden vazgeçsin ya da daha güçlü devam etsinler, ona biz karışmayız” önerisini getirdi



Denetimli serbestlikten en çok kadınlar yararlandı



Mermerci, 15 bin kişiyi tahliye eden Denetimli Serbestlik Yasası’ndan en çok kadınların yararlandırıldığını söyledi. “Pozitif ayrımcılık yapıldı” diyen Mermerci, cezasının bitimine son iki yıl kalan kadın mahkûmların tahliye edildiğini söyledi. Bakanlığın elinde, denetimli serbestlik düzenlemesinden kimlerin yararlandığına ilişkin henüz net rakamlar yok.



132 bin 369 tutuklu ve hükümlü



Denetimli Serbestlik düzenlemesinden hemen önceki resmi verilere göre, Türkiye’de 2002 yılında 59 bin 429 olan mahkûm sayısı 132 bine yükseldi. İki katından fazla yükselişi Müsteşar Yardımcısı, “Tarihin en yüksek rakamı” diye nitelendirdi. Bakanlığa göre, emniyetin suçlularla mücadelesindeki başarısı ve kameralarla yakalanmalar cezaevlerinde doluluk oranını artırdı. Bakanlık verilerine göre ise cezaevlerinde 469 ağır hasta hükümlü var.



Mahkûmlara uçaklı servis gündemde



Adalet Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl ring aracı içinde yanarak can veren 5 mahkûm olayından ders çıkardığı anlaşıldı. Van’dan İstanbul’a giden, elleri kelepçeli 5 mahkûmun çıkan yangında aracın içinde feci biçimde ölmesi yeni tedbirleri getiriyor. Müsteşar Yardımcısı Mermerci, otobüs ve kamyondan bozma ring araçlarının ıskartaya çıkarıldığını söyledi. Mahkûmların insanî koşullarda taşınması için uçak formülü üzerinde durduklarını ve son aşamaya geldiklerini anlatan Mermerci, “Uçağa silahla binilmiyor. Jandarma dış güvenliği sağladığı için silah konusu onlarla ilgili. Eğer, bu sorunlar çözülürse biz mahkûmları uçakla taşırız” dedi.



CHP’li Tanal: Başhekimin eşi AKP’de



Komisyonda, CHP ile AKP arasında Silivri tartışması çıktı. CHP’li Malik Ecder Özdemir, Ergun Saygun ve Fatih Hilmioğlu’nun ağır hasta olduğunu ve sağlıklı biçimde kontrollerden geçemediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta CHP heyeti olarak Silivri ziyaretlerinde, tutukluların ağır hasta olduklarını ispat etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Özdemir’e, AKP’liler, “Biz ne yapabiliriz” deyince, CHP’li Mahmut Tanal, “Bu raporu veren başhekimin eşi AKP’de” yanıtı verdi.