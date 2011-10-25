-Rina kasırgası 2. kategoriye yükseldi MIAMI (A.A) - 25.10.2011 - Orta Amerika'da Karayip sahillerine doğru ilerleyen Rina kasırgasının 2. kategoriye yükseldiği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Rina'nın rüzgar hızının şu anda yaklaşık saatte 160 kilometre olduğunu ve kasırganın 2. kategoriye yükseldiğini açıkladı. Kasırganın merkezinin, Chetumal'in 490 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi. Hava tahminleri, Rina'nın gelecek birkaç gün içinde muhtemelen Küba'ya doğru ilerleyeceğini gösterirken, kasırganın, Florida'nın güneyine doğru hareket edebileceği görüşü de mevcut. Uzmanlar, Rina'nın Perşembe gecesine kadar şiddetini artırarak, saatte 179 kilometre rüzgar hızıyla büyük bir kasırgaya dönüşebileceğini belirtiyorlar.