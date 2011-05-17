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Ekonomi

RIM, BİN PLAYBOOK'U GERİ ÇAĞIRDI SAN FRANCISCO (A.A)

17 Mayıs 2011 13:38

-RIM, BİN PLAYBOOK'U GERİ ÇAĞIRDI SAN FRANCISCO (A.A) - 17.05.2011 - BlackBerry telefonlarının üreticisi Research In Motion (RIM), yaklaşık bin adet PlayBook tablet bilgisayarını geri çağırdı. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, kullanıcılar tarafından tablet bilgisayarın kurulmasını olanaksız hale getiren işletim hatası nedeniyle söz konusu bilgisayarların toplatılmaya başlandığı belirtildi. RIM, söz konusu tablet bilgisayarların ABD'de faaliyet gösteren Staples adlı mağaza zincirine teslim edilen yaklaşık bin adedinde bulunan bir hata nedeniyle, bu tabletleri satın alanlara cihazlarını geri getirmeleri için çağrıda bulundu ve Staples'tan BlackBerry PlayBook satın alan müşterilerin cihazlarını kontrol etmelerini istedi.  Şirket, şimdiye kadar yalnızca birkaç müşterinin ürün değişim talebinde bulunduğunu, hatalı olarak nitelendirilen ürünlerin büyük bir kısmının müşterilere henüz satılmadığını vurgulayarak, geri çağırmalardan 16 gigabyte hafızalı tablet bilgisayarların etkileneceğini ifade etti. RIM'in PlayBook tablet bilgisayarları 499-699 dolar aralığında satılıyor.

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