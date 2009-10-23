Rijkaard'dan rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Dinamo Bükreş karşısında, Fenerbahçe maçını düşünerek takımda rotasyona giderken, as oyuncularını dinlendirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, Arda ve Baros'u yedeğe çekip dinlendirirken, Panathinaikos ve SK Sturm Graz maçlarında ilk 11'de oynattığı Elano'yu yine ilk 11'de sahaya sürdü.



Hollandalı çalıştırıcı, Nonda'yı da ilk 11'de oynattı. Yorgun ve hafif sakatlıkları bulunan Gökhan ve Hakan'ı maç kadrosuna almayan Rijkaard, savunmanın ortasında Servet'in yanında Mehmet Topal'a, savunmanın solunda ise Caner'e şans verdi.



Eski dost Tamas rakip oldu



2003-2004 sezonunda kısa bir süre Galatasaray formasını giyen Gabriel Tamas, eski takımına rakip oldu.



Dinamo Bükreş'te savunmanın ortasında oynayan Tamas, Galatasaray ataklarında kalesini savunmaya çalıştı.



Kaptan Arda'ya sevgi seli



Galatasaraylı taraftarlar, kaptan Arda Turan'a maç öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu.



Taraftarlar, tribüne çağırdıkları genç oyuncuya ''Büyük kaptan Arda'', diye tezahüratta bulunurlarken, Arda'dan, Fenerbahçe'yi yenmelerini istedi.



Tribünleri dolduran taraftarlar, daha sonra tüm futbolcuları teker teker tribünlere çağırıp, yumruk şov yaptırdı.



Taraftarlar, maç öncesinde Fenerbahçe aleyhine tezahüratta da bulundu.



Dinamo Bükreş taraftarları tribünde



Dinamo Bükreş taraftarları da Ali Sami Yen Stadı'nda yerlerini alarak takımlarını destekledi.



Konuk taraftarlar, ''Dinamo, Dinamo'' diye zaman zaman tempo tutarlarken, Romanya'den gelen 35 Rumen gazeteci de maçta görev yaptı.



Küçük Lucescu tribünde



Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Razvan Lucescu da karşılaşmayı izledi.



Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun oğlu olan ve Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev yapan Razvan Lucescu, Dinamo Bürkeş'in Rumen oyuncularını maçta mercek altına aldı.



Galatasaraylı futbolcu Servet'in kız arkadaşı Alessandro Alaros de tribünde yer alarak maçı izledi.