-RIJKAARD: YILMAYIP MAÇI BERABERLİĞE GETİRDİK İSTANBUL (A.A) - 20.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna'nın Karpaty takımıyla sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Frank Rijkaard, karşılaşmada 2-0 geriye düşmelerine rağmen yılmayıp maçı beraberliğe getirdiklerini söyledi. Rijkaard, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, bu akşam çok değişik bir maç olduğunu dile getirerek, ''Bugün defansif olarak çok iyi ve organize olan bir takıma karşı oynadık. Disiplin olarak da bizden daha iyi ve organize oldular. İlk 20 dakikada iyi başladık ve gol pozisyonu aradık. Oyunu rakip sahada oynarken, topu kaybettiğimizde agresif olarak topa saldırmayıp, geri dönüşümüz yavaş oldu. Rakibimizi karşı sahada baskı altına almadık. Top genelde bizde olmasına rağmen, ilk yarıda onlar daha tehlikeli oldu'' diye konuştu. Karpaty'nin iyi bir iş çıkardığını dile getiren Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: ''2-0'ı yakaladıktan sonra bizim için zor anlar oldu. Golleri yedikten sonra futbolcularımızda çöküş ve moralman bir düşüş oldu. Devre arasında takımıma, hücum yapabiliriz ama pozisyonumuzu bırakmamamız gerektiğini, dönüşlerimizin hızlı olmasını ve agresif bir şekilde rakibe baskı uygulamalarını istedik. Sakin başlamamız gerekiyordu, pas yapıp, kaybettiğimizde iyi bir baskı uygulamamız gerekiyordu. Bu şekilde çalışıp golü atmak istedik. 2-0 mağlubiyetten sonra 2-1'i yakaladığımızda şansımızın döneceğine inanıyorduk. Bu maçtan galip de gelebilirdik. Defansif olarak ikinci yarıda daha agresiftik, Karpaty birkaç hatamızdan gol bulabilirdi.'' Rijkaard, ''İlk yarıda 2-0 mağlubiyetten 2-2'yi bulup, takım halinde mücadele gücünü ortaya koyan, futbolcuları tebrik etmek lazım. Seyirci bir ara bizim aleyhimize tezahürat yapsa da yılmadık ve sonuna kadar devam ettik'' diye konuştu. -TRANSFER KONUSU- Transfer konusunda yapılan çalışmaların sorulması üzerine Rijkaard, şöyle yanıt verdi: ''Basındaki arkadaşlara sürekli aynı cevabı vermek zorundayım. Bu sefer beni dinlerlerse çok iyi olur. Ben ve teknik heyet olarak yöneticilerle sürekli kontak halindeyiz. Ne düşündüğümüzü söylüyoruz, çalışmalarımız sürüyor. Benim yapmam gereken neyse, takım içinde rapor olarak vermek zorundayım. Yönetimin pazarlık aşamasında veya maddi bir sıkıntı olabilir, en azından uğraş veriyoruz.'' -BAROS: ''İYİ BİR SKOR OLDUĞU SÖYLENEMEZ''- Galatasaray'ın Karpaty karşısında iki golünü atan Milan Baros, 2-2'lik beraberliğin iyi bir skor olmadığını söyledi. Baros, maç sonrası yaptığı açıklamada, deplasmandaki maçın da kolay olmayacağını belirterek, ''Bu skorun iyi olduğu söylenemez. Ancak 2-0'dan daha iyi. İddiamız devam ediyor'' dedi. Sakatlıktan dönüp oynamanın kolay olmadığını kaydeden Çek oyuncu, ''İkinci yarı fena performans göstermedim. Fizik olarak üstüne koymam gerekiyor. Bu tip maçlar bana yardım ediyor. Güven ve fiziksel kondisyon anlamında katkı sağlıyor. Geçen sezon 5 ay yoktum. Bu şekilde oynayarak maç kondisyonu elde ediliyor. Pazar günü oynamasam da bunu sorun etmem'' diye konuştu.