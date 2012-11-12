Rijkaard ve Messi tekrar buluşuyor

Frank Rijkaard ve Lionel Messi, Suudi Arabistan’da tekrar buluşuyor.



Bir dönem Barcelona ve Galatasaray’ı çalıştıran Hollandalı Frank Rijkaard’ın Teknik Direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan milli takımı Arjantin ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı önemli kılan nokta ise Rijkaard’ın Barcelona’yı çalıştırdığı dönemde hocalığını yaptığı Lionel Messi ile tekrar bir araya gelecek olması.

İspanyol gazetesi Marca, bu karşılaşmanın ikili için duygusal anlara dönüşebileceğini yazdı.

Suudi Arabistan Milli Takımı Teknik Direktörü Hollandalı Frank Rijkaard’ın maaşı, alınan kötü sonuçların ardından ülkede tartışma konusu olmuştu.