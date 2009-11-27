Rijkaard ülkesine döndü

T24 - Sezonun flaş takımı Bursaspor, haftanın açılış maçında Galatasaray'ı ağırlıyor. Üç oyuncusu domuz giribi olan konuk ekipte Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard da takımın başında olmayacak.



Turkcell Süper Lig'de 14. hafta bu akşam Bursaspor-Galatasaray maçıyla açılıyor. Sezonun flaş ekibi Bursaspor, Galatasaray'ı yenerse sıralamada rakibini geride bırakacak.

Geçen hafta liderlik şansını kullanamayan Galatasaray ise şampiyonluk yarışında daha fazla yara almamak için mutlak galibiyet hedefliyor.

Maç için Bursa'da kampta bulunan Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard, eşinin hastalanması üzerine apar topar ülkesi Hollanda'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rijkaard'ın, hamile olan eşinin ciddi bir rahatsızlık sonucu sabaha karşı kamptan ayrılarak Hollanda'ya gitmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "bu ani gelişen olay karşısında yapılan durum değerlendirmesi sonucu teknik direktörümüzün ülkesine dönmesi sağlanmıştır. Bu nedenle bugün oynanacak Bursaspor maçında Frank Rijkaard'ın aramızda olamayacağını bildirir, eşine acil şifalar dileriz" denildi.



Üç oyuncu domuz gribi

Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın ardından, genç oyuncular Emre Güngör ile Ufuk Ceylan da domuz gribi oldu.

Kulüp doktoru İlker Yücesir, iki oyuncunun durumlarının iyi olduğunu belirterek, "çok hafif geçiriyorlar. Hafif ateşleri oldu ve durumları oldukça iyi. Ama tabii ki adı korkutuyor, ancak korkulacak bir durum yok" dedi.

Yücesir, kaleci Ufuk Ceylan'ın, antrenmana çıkmak için tesislere dahi geldiğini belirtirken, "buna izin vermedik, ancak sağlık durumlarının iyi olduğunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle Bursaspor maçı kadrosuna alınmayan Tobias Linderoth'un durumunun ise alerjik olduğu bildirildi.





Bursaspor'da tek eksik

29 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın üç puan ardında dördüncü durumda bulunan evsahibi Bursaspor'da, cezalı Ali Tandoğan dışında eksik yok.

Ligi ilk ikide bitirmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar, bu sezon ikinci kez şampiyonluk yarışında yer alan bir rakibi konuk edecek. Bursaspor, daha önce Fenerbahçe'ye kendi sahasında 1-0 yenilmişti.

Bursa Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek