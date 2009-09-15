Rijkaard Panathinaikos'un şifrelerini çözüyor

Panathinaikos'un eski maçlarını izleyen Rijkaard, deplasmanda oynayacakları maç için futbolcularına uyarılarda bulunuyor.Bu uyarılar şöyle:
1- Rakip taraftarların tahriklerine kapılmayın
2- Takım halinde savunun aynı şekilde saldırın
3- Panathinaikos’un ölü toplarına dikkat edin
Galatasaray’ın teknik direktörü Frank Rijkaard ve yardımcısı
Neeskens, Beşiktaş derbisinin bitimi ile birlikte cumartesi gecesinden
bu yana Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelecekleri Yunan ekibi
Panathinaikos’u masaya yatırdı. Yunan takımının kendi liginde oynadığı
üç maçın da cd’lerini Florya’ya getirten Hollandalı hoca, tıpkı
kendileri gibi sezona iyi bir başlangıç yapan ve üç galibiyetle yoluna
devam eden rakiplerini mercak altına aldı.
Yunan takımının kendi evinde agresif ve baskın bir oyun oynadığını
gören ve rakibe aynı dirençle karşılık vermeye hazırlanan Rijkaard, dün
de futbolcularına izin vermesine rağmen yardımcısı Neeskens ile
birlikte Florya’ya gelerek, rakiplerini en ince ayrıntısına kadar
analiz etti, alınması gereken önlemleri konuştu.
Toplantı odasına lütfen...
Grupta oynayacakları ilk maçta üç puanı hedefleyen Rijkaard’ın,
bugünden itibaren futbolcularına rakipleri hakkında ayrıntılı bir rapor
sunacağı belirtildi. Raporun içeriğinde ise üç önemli uyarı mevcut.
İşte Hollandalı’nın G.Saray’ı Yunan rakibi karşısında zafere götürecek
üç önemli şifresi: Panathinaikos’un ateşli taraftarlarının ve rakip
oyuncuların maç içinde yapabilecekleri tahriklere kapılmayın. Zira kart
görerek zor duruma düşmeyi istemiyorum... İkinci olarak savunmayı da
hücumları da takım halinde yapmalıyız. Özellikle de kanat oyuncularımız
kaybedilen toplardan sonra kademeye girmeli, savunmalarına yardımcı
olmalı... Son olarak da rakibin kullanacağı ölü toplarda herkes çok
dikkatli olmalı. Adam paylaşımı iyi yapılmalı.