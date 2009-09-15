Rijkaard Panathinaikos'un şifrelerini çözüyor

Panathinaikos'un eski maçlarını izleyen Rijkaard, deplasmanda oynayacakları maç için futbolcularına uyarılarda bulunuyor.Bu uyarılar şöyle:



1- Rakip taraftarların tahriklerine kapılmayın

2- Takım halinde savunun aynı şekilde saldırın

3- Panathinaikos’un ölü toplarına dikkat edin

Galatasaray’ın teknik direktörü Frank Rijkaard ve yardımcısı Neeskens, Beşiktaş derbisinin bitimi ile birlikte cumartesi gecesinden bu yana Avrupa Ligi’nde karşı karşıya gelecekleri Yunan ekibi Panathinaikos’u masaya yatırdı. Yunan takımının kendi liginde oynadığı üç maçın da cd’lerini Florya’ya getirten Hollandalı hoca, tıpkı kendileri gibi sezona iyi bir başlangıç yapan ve üç galibiyetle yoluna devam eden rakiplerini mercak altına aldı.

Yunan takımının kendi evinde agresif ve baskın bir oyun oynadığını gören ve rakibe aynı dirençle karşılık vermeye hazırlanan Rijkaard, dün de futbolcularına izin vermesine rağmen yardımcısı Neeskens ile birlikte Florya’ya gelerek, rakiplerini en ince ayrıntısına kadar analiz etti, alınması gereken önlemleri konuştu.

Toplantı odasına lütfen...



Grupta oynayacakları ilk maçta üç puanı hedefleyen Rijkaard’ın, bugünden itibaren futbolcularına rakipleri hakkında ayrıntılı bir rapor sunacağı belirtildi. Raporun içeriğinde ise üç önemli uyarı mevcut. İşte Hollandalı’nın G.Saray’ı Yunan rakibi karşısında zafere götürecek üç önemli şifresi: Panathinaikos’un ateşli taraftarlarının ve rakip oyuncuların maç içinde yapabilecekleri tahriklere kapılmayın. Zira kart görerek zor duruma düşmeyi istemiyorum... İkinci olarak savunmayı da hücumları da takım halinde yapmalıyız. Özellikle de kanat oyuncularımız kaybedilen toplardan sonra kademeye girmeli, savunmalarına yardımcı olmalı... Son olarak da rakibin kullanacağı ölü toplarda herkes çok dikkatli olmalı. Adam paylaşımı iyi yapılmalı.