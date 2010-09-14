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Spor

RIJKAARD: İYİ MÜCADELE EDİP MAÇI ALDIK İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 10:16

-RIJKAARD: İYİ MÜCADELE EDİP MAÇI ALDIK İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Gaziantepspor maçında iyi oynamadıklarını, ancak iyi mücadele ederek 3 puan aldıklarını söyledi. Rijkaard, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, kolay bir maç olmayacağını bildiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''İyi mücadele edip maçı aldık. Takımın geneline baktığınız zaman çoğu futbolcunun üst düzeye çıkması için çok çalışması lazım. Özellikle sakatlığı olan oyuncuların. Kewell, Elano, Pino, Aydın sakatlıktan çıkan oyuncular. Misimoviç yeni geldi, takıma uyum sağlaması lazım. Insua yeni geldi, bu ikinci 90 dakikası, kendi takımında oynamadı. 6 futbolcu saydık, bu da fazla bir sayı. Tabii ki herkesin form yakalaması için çalışıp, mücadele yönümüzü arttırıp bu şekilde puanlar almamız gerekiyor. Bugün özellikle mücadele yönümüz ön plandaydı ve böylece 3 puanı aldık. Kolay ve iyi değildi ama neticede 3 puanı aldık. Bu da çok önemliydi.'' Bu dönemde de çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Rijkaard ''Sakatlıktan çıkan oyuncuları üst düzeye çıkarmak için çalışacağız. Bu arada mücadele yönümüzle puanları alabiliriz. Ama biraz zamana ihtiyacımız  var'' dedi. İlk yarı ile ikinci yarıda oyundaki farkın sorulması üzerine, Hollandalı çalıştırıcı şunları kaydetti: ''İlk yarıdan itibaren Pino ve Aydın ile oynamak isterdim, ama yüzde yüz hazır olmadıklarından dolayı ikinci yarıda oyuna almak zorunda kaldım. İki süratli futbolcunun oyuna girmesi ve o süratle de rakiplerini geçmiş olmaları, ikinci yarıdaki farklı oyunu getirdi. Özellikle maçın sonuna doğru, Aydın, Pino'nun yüzde yüz hazır olmaması ve Misimoviç'in yeni gelmesi nedeniyle zorluk yaşadık.'' -MİSİMOVİÇ: ''GALİBİYETTE PAY TARAFTARIN''- Yeni transfer Misimoviç, maçta seyircilerin mükemmel olduğunu belirterek, ''Doğrusunu söylemek gerekirse bugün iyi oynamadık ama taraftar devamlı desteğiyle bizi diri tuttu. Bence bugünkü galibiyette büyük pay onlarındı'' dedi. Her geçen gün iyi olacağını bildiren Misimoviç, yeni takımıyla sadece 3 antrenman yaptığını ve hemen intiba etmesinin kolay olmadığını söyledi.

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