-RİJKAARD: İYİ BİR RİTİM YAKALADIK İSTANBUL (A.A) - 26.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard, takım olarak iyi bir ritim yakaladıklarını söyledi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Rijkaard, sezon başında özellikle sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı sorun yaşadıklarını dile getirirken, ''Oyuncuların takıma dönmeye başlamasıyla birlikte daha iyi oynamaya başladık. Şimdi bir ritim yakaladık ve yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz'' dedi. Hafta içinde yapımı devam eden Türk Telekom Arena Stadı'nı gezmelerinin hatırlatılması ve yeni statta nasıl bir atmosferin olacağının sorulması üzerine Hollandalı teknik adam, ''Stat mükemmel oluyor. Seyirciler daha yakın olacak ve baskımız artacak. Hayalimiz, sezon sonu şampiyonluk kupasını burada kaldırmak. Seyircimizle bir bütün olup, rakiplerimize yeni stadımızda zor anlar yaşatacağız'' diye konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, ligde tek rakiplerinin Fenerbahçe olduğu şeklindeki açıklaması için ise Rijkaard, ''Bu açıklama tabii ki başkanımızın kişisel görüşü. Benim için önümüzdeki her maçtaki takım, ligdeki rakibimizdir'' ifadelerini kullandı. -MİLAN BAROS'A ÖVGÜLER- Frank Rijkaard, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında rakip filelere 3 gol birden gönderen Milan Baros'a övgüler yağdırdı. ''Milan Baros bugün mükemmel bir maç oynadı ve 3 gol attı'' diye Rijkaard, ''Rakibimize oyunun başında goller bularak sürpriz yapmış olduk. Pino ve Aydın'la başlamamızın sebebi, kanatlardan daha hızlı çıkabilmekti. Maça da iyi başladık ve Baros'un golleri geldi'' şeklinde konuştu. Hollandalı teknik adam, aldığı darbe ve yorgunluğu nedeniyle de Baros'u çıkarmak durumunda kaldığını belirtti. parçasıdır'' ifadelerini kullandı. -BAROS: ''FUTBOLDA BİRAZ ŞANSA DA İHTİYAÇ VAR''- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sahanın yıldızı olan Milan Baros, basın toplantısında, attığı 3 golden çok, takımın geldiği duruma değindi. Takım olarak iyi oynadıklarını ve kendisinin de 3 gol kaydettiğini aktaran Çek futbolcu, ''Ama lider Bursaspor'un gerisindeyiz. Maçlarımızı kazanıp farkı kapatmak istiyoruz'' derken, sakatlığıyla ilgili de hastaneye gidip MR çektireceğini ve durumunu daha net göreceklerini vurguladı. Baros, Lig TV'deki canlı yayında ise yere düştüğü anda yaptığı vuruşla attığı 3. golle ilgili soru üzerine, ''Topu aldım, yere düştüm. Top havadaydı, kaleye doğru vurmayı tercih ettim. Biraz şanslı olduğumu düşünüyorum. Futbolda biraz şansa da ihtiyaç var'' diye konuştu.