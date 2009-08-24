Rijkaard: Goller doğru zamanda geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, 4-1 kazandıkları Kayserispor maçıyla ilgili, "Kesinlikle kolay bir maç olmadı, çok zor bir maçtı. Goller çok doğru zamanlarda geldi" dedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, önemli bir maçtan altın değerinde 3 puan aldıklarını söyledi. <br> <br>Hollandalı teknik adam, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, galibiyet nedeniyle ve oyunundan dolayı takımını tebrik etti. Rakibin defansif bir oyun ortaya koyduğunu anlatan Rijkaard, ''Rakibimiz çok güçlü bir rakip, iyi defans yapıp kontratağa iyi çıkıyorlar. Kesinlikle kolay bir maç olmadı, çok zor bir maçtı. Goller çok doğru zamanlarda geldi. Bu tip defansif oynayan takımlara ümit vermemeniz, golleri bulup onların direncini minimum seviyeye indirmeniz lazım. Psikolojik olarak da takımın seviyesi artıyor. Elano'yu tebrik etmek istiyorum, mükemmel bir gol attı, o golden sonra rakibin direnci sıfıra indi'' diye konuştu.



Frank Rijkaard, ''Öncelikle ilk 11 bizim seçimimiz, böyle olmasını uygun gördük. Elano ile maçtan önce konuştuk ve 45 dakika oynatacağımızı söyledik. Kendisi çok değerli bir oyuncumuz, yavaş yavaş ilerleme kaydedecek. Mehmet Topal'ı da aynı şekilde ikinci yarı oynattık. Bir şeyleri başarmak için takım ruhu olması gerek, bu bizde fazlasıyla var. Hep beraber güzel antrenman yapıyoruz. Kadro sayısını arttırdığımızda takım içindeki rekabette artacaktır. Bu takım için güzel bir şey. Aydın'ın performansından çok memnunum, o yetenekli bir oyuncu. Kendisi gününde olduğu zaman neler yapacağını bize gösterdi. Bir teknik adam için böyle yetenekli oyuncunun kadroda bulunması sevindiricidir. Bireysel olarak maça başlamak, bir şeyleri yapmak çok önemli. Aydın futbolun gereği kurallara çok iyi uydu ve iyi oynadı. Keita, takım için çok iyi futbolcu, biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. O yüzden çıkardım'' dedi.