Rijkaard: Defans üzerine çalışmalıyız

Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rijkaard, ''Maça iyi başladık ve rakibimiz defans yapıyordu. Gol gelmeyince maç zorlaşıyor. Skorun 0-0 devam etmesi, rakibimizin kendine güvenini artırdı. İkinci yarıda özellikle önemli gol pozisyonlarına girdiler. Ama en önemlisi, kendi oyunumuzu oynamayı başlayıp, golü bulmamız. Genel olarak değerlendirdiğimizde, kazanmayı hak ettik'' dedi.

Savunmadaki hatalara değinerek, ''Defans problemleri olabilir ama rakibe hediye pozisyonlar vermemek lazım'' ifadesini kullanan Hollandalı çalıştırıcı, ''Bu maçta defansımız iyiydi ama yine pozisyonlar verdik. Bunun üzerinde çalışmamız lazım'' diye konuştu.

Forvet mevkinde Baros'un yokluğunda Kewell'ın sergilediği oyunu öven Rijkaard, ''Baros çok önemli bir oyuncu ve takımımıza yeniden katıldığında çok mutlu olacağız. Fakat Kewell da bugün çok iyiydi. Bu nedenle forvet pozisyonunda çok şanslıyız'' şeklinde konuştu.

-''ATLETİCO MADRİD, MÜKEMMEL EŞLEŞME''-

Frank Rijkaard, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Atletico Madrid eşleşmesini, ''Mükemmel'' olarak nitelendirdi.

Atletico Madrid'in tanıdıkları bir ekip olduğunu vurgulayan Rijkaard, ''Çok kaliteli oyuncuları var. İlk maçın deplasmanda olması avantaj olabilir. İspanya Ligi'nin önde gelen ekiplerinden biri. Bizim için mükemmel bir eşleşme. İyi hazırlanmalıyız. İki önemli maç oynayacağız'' ifadelerini kullandı.

Devre arasında takıma takviye yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya da Hollandalı çalıştırıcı, ''Baros ve Gökhan'ın sakatlıkları var. İlerleyen zamanlara yönetimle konuşulup, karar verilecek şeyler'' yanıtını verdi.

-SERVET: ''BU KEZ LİDER OLMAK İSTİYORDUK''-

Galatasaraylı oyuncu Servet Çetin, ligde bir kaç kez liderlik fırsatı yakalamalarına karşın bunu kullanamadıklarını, Gençlerbirliği karşısına bu fırsatı değerlendirmek istediklerini aktardı.

Çok zor bir maç yapacaklarını bildiklerini söyleyen Servet, ''Gençlerbirliği iyi mücadele etti. Bizim için ise galibiyet çok önemliydi. Maçtan önce takım arkadaşlarımızla, bu maçı kazanırsak ve Fenerbahçe de Trabzonspor deplasmanında puan kaybederse ilk yarıyı lider bitirebileceğimizi konuşmuştuk'' dedi.

Defanstaki problemleri, sakatlıklar nedeniyle değişen kadroya bağlayarak, savunmada uyumun önemine dikkat çeken Servet, kaleci Franco'nun ise eleştirildiği kadar hata yaptığını düşünmediğini kaydetti.

Servet, transferiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, ''Maddi anlamda kulübüm tatmin olursa, ben de Avrupa'ya gitmek isterim. Ayrıldığım tüm takımlara para kazandırdım. Benim bu sezon sonu sözleşmem sona eriyor ve bunu kendi lehime de kullanabilirdim'' şeklinde konuştu.

Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Atletico Madrid eşleşmeleri için ise Servet ''O maçlar farklı olur. İspanya takımı istemezdim ama bir yerlere gelmek istiyorsanız, eninde sonunda karşılaşacaksınız. Çok iyi bir ekip. İlk maçın orada olması avantaj ama iyi konsantre olmak lazım'' ifadelerini kullandı.

-DOLL: ''İLK YARI BİZ, İKİNCİ YARI GALATASARAY ŞANSLIYDI''-

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll, Galatasaray karşılaşmasının iki devresinde farklı görüntüler çizdiklerini belirtti.

İlk yarıda savunmada kaldıklarını, ikinci yarıda ise etkili olmayı başardıklarını anlatan Doll, şunları söyledi:

''Maçı iki devre üzerinden değerlendirmek lazım. İlk devrede pasif davrandık ve kanatlardan özellikle çok açık verdik. Tehlikeler yaşadık. İlk yarıda gol yememiş olmamız açısından çok şanslıydık. İkinci yarıda ise mücadeleye girdik, gol fırsatları yakaladık ve basit bir şekilde bu fırsatları kullanamadık. Eğer pozisyonları değerlendirebilseydik, sonuç farklı olurdu. Galatasaray ise bulduğu tek pozisyonu ikinci yarıda gole çevirdi. İlk yarıda biz, ikinci yarıda ise Galatasaray şanslıydı.''

Basın toplantısında yer alan Gençlerbirliği oyuncusu Orhan, özellikle ikinci yarıda yakaladıkları çok önemli fırsatları kullanamadıklarını dile getirerek, Kahe'nin kaçırdığı pozisyonlar ile kendisini direkten dönen kafa vuruşunu hatırlattı.

Orhan, Galatasaray takımının kendisini başkan İlhan Cavcav'dan istediğini de açıklarken, Cavcav'ın bu transferin olmayacağını söylediğini aktardı.