-RIJKAARD: ARKAMDAN İŞ ÇEVRİLMEDİ İSTANBUL (A.A) - 30.10.2010 - Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard, kendisinden habersiz transfer yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Galatasaray Kulübünün kendisi ve teknik heyeti için verdiği veda yemeğinde GSTV'ye açıklamada bulunan Hollandalı teknik adam, kulüp başkanı Adnan Polat ve yönetimle sürekli koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, ''Kimi oyuncuların kariyerlerinde farklı beklentileri vardı, kimileri geldi, kimileri gelemedi. Ama öncelikle Adnan Sezgin, sonrasında Adnan Polat ile sürekli irtibat halindeydik. Transferleri birlikte yaptık. Birilerinin arkamdan iş çevirdiği veya benden habersiz transfer yapıldığı doğru değil'' diye konuştu. Frank Rijkaard, görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak, ''Bizim için çok uzun ve zor bir haftaydı. Adnan Polat ve kulüp bize çok iyi davrandı. Ama sonunda böyle bir karar alınması gerekiyordu. Şu anda bize kalan tek şey umut. Galatasaray'ın çok iyi bir takımı var ve yeni stadında başarılı olacaklarını umuyoruz. Günlük anlamda, kamplarda her zaman bizimle olan ve bize yardımcı olan insanlara çok teşekkür ediyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Rijkaard, teknik anlamda işine karışıldığına dair iddiaların sorulması üzerine, ''Bu kesinlikle doğru değil. Günlük bazda diyaloglarımız çok kuvvetliydi. Doğal olarak teknik direktörün idari kadro ile konuşması, paylaşması ve takım için neyin iyi olup olmayacağını paylaşması ve birlikte hareket etmesi gerekir. Bizim de çok düzgün, doğru ve güzel bir ilişkimiz vardı'' ifadelerini kullandı. Hollandalı teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili görüşünü ise ''Galatasaray taraftarı çok muhteşem bir topluluk. Onlar her şeyi hak ediyorlar. Ne yazık ki biz beraberken o noktalara ulaşamadık ama bu sezon ve bundan sonraki sezonlarda onlar için en iyilerini diliyorum'' şeklinde dile getirdi. Veda yemeğinde konuşan kondisyoner Albert Roca Puyol ise Adnan Polat'a teşekkür ederek, ''Bu veda yemeğinden dolayı takdirlerimizi göndermek istiyoruz. Taraftara gelince ben de onlar gibi düşünüyorum. Ben de Galatasaray'ın her zaman başarılı olmasını istiyorum. Çok çalıştık ama biz başarma noktasına gelemedik. Dolayısıyla işimizi tamamlayamadık. İstanbul çok güzel, harika zaman geçirdik, nefis bir tecrübeydi. Her zaman Galatasaray'ı destekleyeceğiz'' diye konuştu. Kondisyoner Carlos Cuadrat ise sarı-kırmızılı kulüpte çalışmanın kendisi için çok büyük bir keyif olduğunu anlatarak, ''Galatasaray çok büyük bir kültür, çok büyük bir kulüp. Bu fırsat için teşekkür ediyorum. Buradaki birçok şeyi özleyeceğim. Şunu söylemeliyim ki sonuçlar iyi veya kötü gelebilir ama Galatasaray elde ettiği başarılarıyla tartışmasız Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok iyi çalışan bir ekip var, bunların hepsini çok güzel hatırlayacağız'' ifadelerini kullandı.