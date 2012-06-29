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Rihanna ölümden döndü!

Şarkıcıyı itifaiye ekibi son anda kurtardı

29 Haziran 2012 13:11

Rihanna'nın yaşadığı talihsizliklere bir de yangın eklendi. Ünlü şarkıcı son anda kurtarıldı.

Ünlü şarkıcı Rihanna, dün sabaha karşı, kaldığı otelde çıkan yangın sırasında deyim yerindeyse ölümden döndü.

Ünlü şarkıcının kaldığı otelde çıkan yangın, kısa sürede Rihanna'nın da kaldığı kata ulaştı. Londra İtfaiyesi Avrupa turnesi sebebiyle İngiltere'de bulunan Rihanna'yı son anda kurtardı.

Ünlü şarkıcının konakladığı Londra'daki Corinthia Hotel'in asansör boşluğunda akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede Rihanna'nın da kaldığı önemli konuklar için ayrılan V.I.P. katına ulaştı.

Olay yerine hızla ulaşan Londra İtfaiyesi, aralarında Rihanna'nın da bulunduğu 300 kişiyi hızla tahliye etmeyi başararak olası bir faciayı önledi.

Londra İtfaiyesi yetkilileri, yangının yayıldığı 7 kat boyunca konaklayanlar arasında yaralanan kimsenin olmadığını açıkladılar.
Rihanna, İngiltere'nin başkenti Londra'ya 8 Temmuz'da sona erecek Avrupa turnesi nedeniyle gelmişti. (Deutsche Welle Türkçe)

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