Rihanna'ya sevgilisini terkettiği için ödül!

Amerikan Glamour dergisi tarafından her yıl verilen “Yılın Kadınları” ödülleri, New York’ta sahiplerine kavuştu. Törende en büyük alkışı, 81 yaşındaki şair Maya Angelou topladı. Angelou’nun isminin açıklanmasıyla birlikte ayağa fırlayan pek çok davetli gözyaşlarını tutamadı. Ödülünü eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın elinden alan Angelou, “Herhalde önceki hayatımda harika bir şey yapmış olmalıyım” dedi. Yılın kadını olmaya layık görülen bir diğer isimse, erkek arkadaşı Chris Brown’dan gördüğü şiddet ile gündeme gelen dünyaca ünlü pop müzik sanatçısı Rihanna oldu.Gecede yılın kadını ödülünü kucaklayanlar arasında Paul McCartney’nin kızı, moda tasarımcısı Stella McCartney de yer aldı. Babası törene katılmayan McCartney, sahneye ödülünü vermek üzere grup üyelerinden John Lennon’ın dul eşi Yoko Ono, George Harrison’ın dul eşi Olivia ve Ringo Starr’ın karısı Barbara Starkey çıkınca şoke oldu. Tenisçi Serena Williams’ın ödülü süpermodel Tyra Banks tarafından takdim edildi. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice da Başkan Obama tarafından video aracılığıyla tebrik edildi.