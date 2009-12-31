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Rihanna'ya dekolte uyarısı

Rihanna'nın vereceği konserde kot pantolon ve t-shirt giymesi bekleniyor.

31 Aralık 2009 02:00

T24-  Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde, Emirates Oteli’nde yeni yıl gecesi bir konser verecek olan 21 yaşındaki ünlü Amerikalı sanatçı Rihanna, konserine çok az bir süre kala tüm sahne kıyafetlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Konseri düzenleyen organizasyon şirketine bağlı olarak çalışan yerel Arap kökenli ortakları, ünlü sanatçıyı konserde dekolte giymemesi yönünde uyardı.

ABD’li konser organizatörleri bu durumu yalanlansa da, ev sahibi yerel organizatörler Rihanna’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki konseri için daha mütevazı kıyafetler giymesi gerektiğini sanatçıya ilettiği iddia edildi. Sanatçının, bir gece için 500 bin dolar alacağı konserde kot pantolon ve T-shirt giymesi bekleniyor. Rihanna’ya, Beyonce’nin Kahire’de verdiği konserin ardından, savcıların ilettiği şikayet mektupları örnek gösterildi.

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