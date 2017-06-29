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Rihanna'nın yeni sevgilisi Suudi bir milyarder

Rihanna Drake ile ilişkisini sonlandırdığından bu yana ilk kez biriyle görüntülendi

29 Haziran 2017 15:13

İngiliz basını dünyaca ünlü yıldız Rihanna'nın gizemli bir erkekle çekilen samimi görüntülerini paylaştı. Daha önce Naomi Campell'la da görüntülenen "gizemli erkeğin" kim olduğu araştırılırken, yanıt kısa sürede bulundu. Rihanna'nın Toyota'nın Suudi Arabistan distribütörlüğünü yapan şirketin varisi milyarder iş adamı Hassan Jameel ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Barbados asıllı şarkıcı Rihanna Drake ile ilişkisini sonlandırdığından bu yana ilk kez biriyle görüntülendi.

İngiliz basını fotoğraflardaki 'gizemli adam'ın kimliğini ararken, Daily Mail gazetesi gerçeğe ulaştı.Adı daha önce Naomi Campell ile de anılan gizemli adamın Toyota'nın varisi Suudi iş adamı Hassan Jameel olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Toyota'nın varisi Hassan Jameel, Forbes'un en çok kazananlar listesinde yer alırken, net gelirinin 1,5 milyar dolar olduğu biliniyor.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve çifte yakın olduğu belirtilen kaynaklar ikilinin birlikteliğini doğrularken, tatildeki süre boyunca oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

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