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Rihanna'nın dayak yemiş hali

Erkek arkadaşından dayak yediği iddia edilen Rihanna'ya ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafın internete sızdı.

20 Şubat 2009 02:00

Erkek arkadaşından dayak yediği iddia edilen Amerikalı R&B şarkıcısı Rihanna'ya ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafın internete sızdırılması üzerine polis inceleme başlattı.

Rihanna fotoğrafları - FOTOGALERİ

İnternette, TMZ adlı bir magazin sitesinde yayımlanan fotoğrafta, Rihanna olduğu iddia edilen kadının yüzünde yaralar, çizikler ve şişlikler göze çarpıyor. Omzunda gözüken dövme ise, daha önceki fotoğraflarından yola çıkarak, kadının Rihanna olduğu iddialarını güçlendiriyor.

TMZ, yakın plan çekilmiş fotoğrafı nasıl ele geçirdiğini açıklamazken, Los Angeles polisi fotoğrafın sızdırılmasıyla ilgili kurum içi inceleme başlattı ve bilgisi olanları polise bilgi vermeye çağırdı.

Polis açıklamasında, fotoğrafın, polis tarafından olayla ilgili olarak yürütülen "aile içi şiddet incelemesi" sırasında çekilen fotoğraflardan biri gibi göründüğü ve sızdırılmasının görevin kötüye kullanılması olduğu kaydedildi.

8 Şubatta meydana gelen olayın ardından, Rihanna'nın erkek arkadaşı Amerikalı şarkıcı Chris Brown hakkında şikayet üzerine arama başlatılmış, 19 yaşındaki Brown aynı gün içinde teslim olmuş ve tutuklanmıştı.










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