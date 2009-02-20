Rihanna'nın dayak yemiş hali

İnternette, TMZ adlı bir magazin sitesinde yayımlanan fotoğrafta, Rihanna olduğu iddia edilen kadının yüzünde yaralar, çizikler ve şişlikler göze çarpıyor. Omzunda gözüken dövme ise, daha önceki fotoğraflarından yola çıkarak, kadının Rihanna olduğu iddialarını güçlendiriyor.TMZ, yakın plan çekilmiş fotoğrafı nasıl ele geçirdiğini açıklamazken, Los Angeles polisi fotoğrafın sızdırılmasıyla ilgili kurum içi inceleme başlattı ve bilgisi olanları polise bilgi vermeye çağırdı.Polis açıklamasında, fotoğrafın, polis tarafından olayla ilgili olarak yürütülen "aile içi şiddet incelemesi" sırasında çekilen fotoğraflardan biri gibi göründüğü ve sızdırılmasının görevin kötüye kullanılması olduğu kaydedildi.8 Şubatta meydana gelen olayın ardından, Rihanna'nın erkek arkadaşı Amerikalı şarkıcı Chris Brown hakkında şikayet üzerine arama başlatılmış, 19 yaşındaki Brown aynı gün içinde teslim olmuş ve tutuklanmıştı.