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Rihanna'dan milyon dolarlık bağış

Rihanna, Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde akrabalarıyla katıldığı törende, büyükannesinin anısına hastaneye 1 milyon 750 bin dolar bağışta bulunduğunu söyledi

24 Aralık 2012 00:12

Barbadoslu pop yıldızı Rihanna, ülkesindeki bir hastaneye 1 milyon 750 bin dolar bağışta bulundu.

Rihanna, Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nde akrabalarıyla katıldığı törende, büyükannesinin anısına hastaneye 1 milyon 750 bin dolar bağışta bulunduğunu, 3 parça tıbbi cihazın alınmasını sağlacak bağışın, ''Barbados'a vefa borcunu ödeme'' yöntemini olduğunu söyledi.

Kraliçe Elizabeth Hastanesi'nin radyoterapi ünitesinin adı da Rihanna'nın haziran ayında ölen büyükannesinin ismini taşıyan Clara Braithwaite Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezi olarak değiştirildi.

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