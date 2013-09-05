Rihanna'dan Chris'e kolyeli mesaj

2008'den beri bir ayrılıp bir barışan Rihanna-Chris Brown ikilisi yeniden barışma sinyalleri verdi.



Chris Brown'un 2009 yılında Rihanna'ya şiddet uygulamasıyla kesin olarak bittiği düşünülen ilişki geçtiğimiz yıl ikilinin Rihanna'nın doğumgünü partisinde bir araya gelmesiyle yeniden kaldığı yerden devam etmişti.

Barıştıktan sonra da sağlıklı bir ilişki yürütemeyen çift, geçtiğimiz aylarda kesin olarak ilişkilerini sonlandırmıştı. Ama Rihanna eski sevgilisini bir türlü unutamıyor.

Geçtiğimiz gece görüntülenen Rihanna'nın boynunda Chris Brown'un hediyesi olduğu bilinen kolyeyi takması 'Yeniden mi barıştılar?' sorusunu akıllara getirdi.

Rihanna'nın son derece spor bir kıyafetin üstüne taktığı altın kolyesiyle Brown'a 'Seni hala unutamadım' mesajı gönderdiği iddia edildi.

Rihanna'ya yakın kaynaklar, Chris Brown'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan ünlü şarkıcının eski sevgilisini hala unutamadığı söylüyor.