Rihanna Türkiye'de

T24- Atina'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile İstanbul'a gelen Rihanna, Atatürk Havalimanı VİP Salonunun çıkışında gazetecilerin soru sorma isteğini geri çevirdi. Rihanna, havalimanından kendisi bekleyen özel bir minibüs ile ayrıldı.





R&B ve Pop müziğinin dünyaca ünlü sesi, Amerikan Müzik Ödülleri, Grammy, MTV Müzik ödülleri ve daha birçok uluslararası müzik ödülü sahibi Rihanna, Last Girl on Earth turnesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez İstanbul'da.





''Last Girl on Earth'' turnesi kapsamında toplam 16 ülke ve şehirde konser verecek sanatçı, Almanya ve İngiltere'den sonra konser vermek üzere Türkiye'ye geldi.



Rihanna, bugün Turkcell Kuruçeşme Arena'da hayranlarının karşısına çıkacak.