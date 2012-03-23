Rihanna: Soyundukça korkularımla yüzleştim

T24 - Önümüzdeki günlerde ilk kez bir filmde rol alacak olan Rihanna, soyundukça hayata bakış açısının nasıl değiştiğini anlattı

Tüm dünyada 25 milyondan fazla albüm satan ve bu başarısıyla “Tüm zamanların en iyi pop şarkıcıları” arasında yer alan Rihanna, Amerikan sağlık dergisi Women’s Fitness’a verdiği röportajda geçmişte vücudunu beğenmediği için özgüven sorunları yaşadığını söyledi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; vücuduna güvenmediği için zor günler yaşadığını belirten, 24 yaşındaki yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Objektifler önünde kıyafetlerimi çıkardıkça kendimi rahat hissettiğimi fark ettim. Sanırım korkularımla yüzleşmem gerekiyordu.” Rihanna insanın her zaman kendisiyle ilgili olumsuz bir şey bulabileceğini söylerken, “Her zaman kendinizle ilgili, sizi rahatsız eden bir şey bulabilirsiniz ve bundan dolayı da kendinizden utanırsınız. Fakat bir süre sonra ‘En kötü ne olabilir?’ diye düşünmeye başlarsınız” diyor. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak ‘Battleship’ adlı filmde ilk kez kamera karşısına geçecek olan Rihanna, Hollywood’un ünlü yıldızları Taylor Kitsch ve Liam Neeson ile aynı sahneyi paylaşacak.