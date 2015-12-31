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Rihanna ile yemek yiyen Benzeema 30 bin dolar hesap ödedi

İkili, bir porsiyon kuzu ızgara için 4 bin 300 dolar ödeme yaptı

31 Aralık 2015 01:29

Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in başarılı santrforu Karim Benzema, ABD'li şarkıcı Rihanna ile yediği yemeğe 30 bin 900 dolar hesap ödedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'nin en popüler şarkıcılarından biri olan Rihanna ile yakın arkadaş olan Fransız golcünün akşam yemeği için yaptığı ödemenin faturası internete düşünce olay oldu. Ünlü ikili restorana 30 bin 900 dolarlık (Yaklaşık 90 bin lira) ödeme yapmak zorunda kaldı. Bir porsiyon ızgara kuzu için 4 bin 300 dolar ödeyen ikili, hindistan cevizi aromalı bir şişe su için ise 400 doları gözden çıkardı.

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