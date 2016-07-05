Rihanna hamile mi?

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenecek müzik festivalinde sahne alması beklenen Rihanna, konserden vazgeçti. Gerekçe ise hamilelik olasılığını akıllara getirdi.

NTV’de yer alan habere göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da iki ay öncesinden biletleri satışa sunulan Rihanna konseri, Zika Virüsü şüphesi ile iptal edildi.

17-18 Eylül tarihleri arasında Lana Del Rey ve Wiz Khalifa'in da sahne alacağı, 2 ay önce biletleri satışa çıkan etkinlik Rihanna'nın yerine başkası bulunamayınca yapılmadı.

Hamile kadınları etkiliyor

Barbadoslu şarkıcının iptal kararının ardından hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Özellikle hamile kadınları etkileyen virüs, Latin Amerika'da yaydın olduğu biliniyor.

Zika virüsü nedir?

İnsanlara sivrisineklerden ya da cinsel yoldan geçen Zika virüsü; hamile kadınlara bulaştığında bebeklerde anomaliler görülmesine yol açıyor.

Zika ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31.5-32 santimetre daha küçük oluyor ve beyin fonksiyonlarında bozukluklar yaşanıyor.