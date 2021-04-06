Rihanna, ABD'de Asya kökenlilere yönelik ırkçılığa tepki için eyleme katıldı

Şarkıcı Rihanna, ABD'nin New York kentinde Asya kökenlilere yönelik ırkçılığa tepki olarak düzenlenen eyleme katıldı.

ABD'de son zamanlarda gündeme gelen ve Koronavirüs pandemisiyle birlikte arttığı düşünülen Asyalılara yönelik ırkçılığa karşı eylemler düzenleniyor. Şarkıcı Rihanna da New York'ta ırkçılığa karşı düzenlenen eylemde yer aldı.

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​Rihanna'nın asistanı Tina Truong, Rihanna'nın eylem öncesi pankart hazırlarken ve gösteri sırasında dans ederken çektiği görüntüleri sosyal medyada 'İşte dayanışma' notuyla yayımladı.

Rihanna, eylemde tanınmayacak şekilde siyah maske, güneş gözlüğü ve beyzbol şapkası taktı.

Atlanta'da saldırı

Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6’sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

Atlanta’daki olay,"ABD'de Asyalılara yönelik şiddeti" yeniden gündeme getirdi.