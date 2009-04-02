‘Riera Türklerin kalbini kırdı’

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin yayın organı uefa.com'da, Türkiye-İspanya maçıyla ilgili "Riera, 90 2. dakikadaki golüyle Türklerin kalbini kırdı" yorumu yapıldı.



UEFA'nın internet sitesinde, "Riera, Türkiye'nin öfkesini yatıştırdı" başlığıyla yer alan haberde, Albert Riera'nın 90 2. dakikada, 1-1 eşitliği bozan golüyle Türklerin "kalbini kırdığı" belirtildi.



Avrupa şampiyonu İspanya ekibinin maça iyi başladığı, ancak 13. dakikada Riera'nın gol girişiminin, kaleci Volkan tarafından engellendiği ifade edilen haberde, 19. dakikada ceza alanında topla buluşan Torres'in gol girişiminin de başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi.



26. dakikada Arda'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Marchena'nın hatası sonrası Tuncay'ın, önünde bulduğu topu önce kontrol edip, daha sonra kaleci Casillas'ın müdahalesine karşın Semih'in önüne bıraktığı ve bunun golle sonuçlandığı anlatılan haberde, (A) Milliler'in, devre arasına 1-0 önde girdiği ifade edildi.



İspanya temsilcisinin, ikinci yarıda toparlandığına işaret edilen yayın organında, maçın 61. dakikasında Xavi'nin korner atışında topun en son İbrahim Üzülmez'in eline çarpmasıyla hakemin penaltı noktasını gösterdiği, 62. dakikada penaltı atışını kullanan Xabi Alonso'nun da topu filelere göndererek, 1-1 eşitliği sağladığı anlatıldı.



Haberde, 74. dakikada Xavi'nin pasında topla buluşan Torres'in sert şutunda, kaleci Volkan'ın uzanarak, meşin yuvarlağı kornere çelmesine de yer verildi. Oyuna 86. dakikada dahil olan Güiza'nın, 90 2. dakikada topu Riera'ya çıkarmasına ve Volkan'ın müdahalesine karşın, bunun golle sonuçlanması da haberde yer aldı.

